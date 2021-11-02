ЛЧ. Челси всухую переиграл Мальме в гостях

Лига чемпионов

Группа H, четвертый тур

"Эллада Стадион" (Мальме)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Подопечные Тухеля продолжают стабильно играть в важных турнирах. Сегодняшняя победа стала для "аристократов" пятой сухой подряд в матчах ЛЧ и АПЛ с общим счетом 16:0. Чуть большая разница (4:22) была за ударами по воротам в пользу лондонцев, однако разгромный счет предотвратил голкипер Далин – он в Швеции сегодня творил чудеса. А вот "Мальме" уже чуда не создаст: ноль забитых, 12 пропущенных после четырех туров и почти все упущенные шансы на евровесну.

Челси со стартовых минут начал подтверждать реноме явного лидера этой пары. Первый опасный момент был у Зиеша, которого Хаверц вывел чуть ли не один на один с голкипером, однако страж ворот "небесно-голубых" вовремя сократил дистанцию. Удачно Далин сыграл и в моменте с Хаверцем, которого Лофтус-Чик элегантным черпачком вывел на свидание со шведом. Немец пытался попасть мимо ног, однако голкипер снова был на высоте.

Следует отметить действия Лофтуса-Чика в сегодняшнем матче. Он был лучшим полевым игроком среди обеих команд: разгонял атаки, фолил, где нужно, играл в отборе, пробивал. Правда, Далин все-таки больше сделал для "Мальме", чем англичанин для “Челси”.

Но вот на старте второго тайма Юхан не спас. В несколько касаний из центра Хаверц и Хадсон-Одои развили атаку правым флангом. Англичанин прекрасно прострелил между вратарем и последним защитником на Зиеша, который в касание перевел мяч уже в пустые ворота. Первый гол для Хакима с матча против "Вильярреала" в Суперкубке УЕФА - почти три месяца молчал марокканец. Отметим, что этот мяч стал 500-м для "Челси" в еврокубках.

"Мальме" моментов вообще не создавал. Для Менди этот поединок был райским наслаждением, ведь он совсем не вступал в игру. А вот его партнер по амплуа Далин во втором тайме снова трудился. В его активе очередное выигранное свидание у Хаверца. Также и удар Силвы с линии вынес обидчик сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины Ахмедходжич, ну и вишенкой на торте стал незабитый выход один на один от Пулишича.

Был бы на поле Лукаку, шансов было реализовано еще больше. Однако не факт, что Ромелу нашел эти моменты, так как делал это тот же Хаверц. В общем, "аристократы" сегодня себе позволяли все, что хотели, а "небесно-голубые" не могли позволить даже то, что хотя бы немного могли.

Челси догнал “Ювентус” по очкам, однако у туринцев еще матч в запасе. А вот "Мальме" и дальше остается с нулем. Плачевная ситуация у шведов.

"Мальме" - "Челси" 0:1 (0:0)

Гол: Зиеш 56

"Мальме": Далин - Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон, Рикс (Ульссон 57) - Бергет (Ларссон 86), Инносент, Ракип (Бирманчевич 86), Пенья (Левицкий 57) - Нанаси (Налич 74), Чолак

"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржинью, Алонсо – Хадсон-Одои (Пулишич 74), Хаверц, Зиеш (Баркли 74)

Предупреждения: Силва 69, Лофтус-Чик 80