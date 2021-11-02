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ЛЧ. Вольфсбург дома переиграл Зальцбург

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Немцы поднялись на вторую позицию в группе G

ЛЧ. Вольфсбург дома переиграл Зальцбург

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Вольфсбург" дома обыграл РБ "Зальцбург" - 2:1.

"Волки" открыли счет уже на 3-й минуте встречи, благодаря голу 23-летнего хавбек Ридле Баку. А на 30-й минуте австрийский защитник "быков" Максимилиан Вёбер установил паритет на табло.

Финальную точку в игре поставил форвард немецкой команды Лукас Нмеча - молодой нападающий поразил ворота гостей на 60-й минуте.

После этого тура подопечные Флориана Кофельдта имеют в своем активе 5 очков и занимают 2-е место в группе. В свою очередь, несмотря на поражение в этом поединке, команда Маттиаса Яйссле продолжает лидировать с 7 баллами.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Вольфсбург
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