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Левандовский забил гол в восьмом матче Лиги чемпионов подряд
Потрясающий результат от поляка
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня в матче 4-го тура Лиги чемпионов встречаются "Бавария" и "Бенфика" (2:1 первый тайм). На 26-й минуте поединка забил свой гол польский форвард Роберт Левандовски.
Коман исполнил навес з фланга, а Левандовски на дальней штанге переправил мяч в сетку головой. Таким образом, поляк забивает минимум один гол в последних 8-ми матчах Лиги чемпионов подряд.
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
02.11.2021 в 23:17
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