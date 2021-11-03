Гецко: Шахтер не забивает в ЛЧ? Рано или поздно, всегда что-то происходит впервые

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов Реал – Шахтер.

"Вне сомнения, "Реал" - фаворит, но ведь можно назвать немало случаев, когда "горняки" чем сильнее оппонент, тем лучше играли. Будем надеяться, что так будет и завтра. Я тоже оцениваю выше шансы мадридцев, особенно если принять во внимание счет недавнего их поединка в Киеве.

Психологический перевес будет на стороне хозяев. Все же, хочется верить, что "горняки" продуктивно поработали над ошибками, прежде всего, в центре обороны. Возвращение в строй Николая Mатвиенко будет своевременным, его в Киеве очень не хватало. Хотя линия атаки испанского гранда выглядит очень мощно, а у "Шахтера", наоборот, с "наконечником" - проблемы после травмы Лассины Траоре. Поэтому и не удивительно, что донетчанам никак не удается забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Но ведь рано или поздно, всегда что-то происходит впервые.

Думаю, что завтра у "Шахтера" проблем с мотивацией не будет. В случае неудачи уже сложно будет рассчитывать на еврокубковую весну. Также "горнякам" не стоит ждать от соперника недооценки. "Реал" уже недавно поплатился за шапкозакидательское настроение в матче с "Шерифом". Поэтому испанцы выйдут на поединок, словно он финальный. Чем же тогда "Шахтер" может удивить именитых мадридцев? Еще большей самоотдачей и преуспеть в реализации голевых моментов. Они обязательно будут, главное их не транжирить", - сказал Гецко.