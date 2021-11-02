Отменил после ВАР. Судья не дал Барселоне пробить пенальти в ворота Динамо

Киевское Динамо играет матч 4-го тура ЛЧ с Барселоной.

До 63-й минуты счет в матче не был открыт, пока в одной из атак судья не назначил пенальти в ворота киевлян на фол против Фати.

Впрочем, после просмотра ВАР рефери Овидиу Хацеган свое решение отменил, увидев на повторе, что Фати сам себя подцепил в штрафной.

Таким образом, к 65-й минуте счет не изменился, однако уже через пару минут Фати забил с игры - 1:0, Барселона ведет.