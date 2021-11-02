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Расстрелял без шансов. ВИДЕО, как Фати забил первый гол в ворота Динамо
Без шансов для Бущана
В матче 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает "Барселону". На 70-й минуте поединка свой гол забил вингер Ансу Фати.
На 70-й минуте Мингеса прострелил с правого фланга. Мяч попал в ноги Шапаренко, но тот очень неудачно его подправил. После этого Фати мощно пробил под перекладину с 11 метров. Бущан не имел шансов в этом моменте.
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