Расстрелял без шансов. ВИДЕО, как Фати забил первый гол в ворота Динамо

В матче 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает "Барселону". На 70-й минуте поединка свой гол забил вингер Ансу Фати.

На 70-й минуте Мингеса прострелил с правого фланга. Мяч попал в ноги Шапаренко, но тот очень неудачно его подправил. После этого Фати мощно пробил под перекладину с 11 метров. Бущан не имел шансов в этом моменте.