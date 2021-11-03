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ЛЧ. Эмери ведет Желтую Субмарину к плей-офф - Вильярреал побеждает Янг Бойз

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Уверенная победа испанцев

ЛЧ. Эмери ведет Желтую Субмарину к плей-офф - Вильярреал побеждает Янг Бойз

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Вильярреал" дома уверенно обыграл "Янг Бойз" - 2:0.

Счет в игре на 36-й минуте встречи открыл опытный полузащитник "Желтой Субмарины" Этьен Капу. А все вопросы на счет победителя в самой концовке матча снял форвард хозяев Арно Данджума.

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После этого тура подопечные Унаи Эмери имеют 7 очков и делят с "Манчестер Юнайтед" Сульшера плей-офф места в группе. В свою очередь швейцарцы с 3-мя баллами замыкают таблицу.

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В статье: Янг Бойз (Берн) Вильярреал
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