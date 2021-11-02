Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет Е, 4-й тур

2 ноября. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Бенфика" 5:2

Голы: Левандовски (26, 61, 84), Гнабри (32), Сане (49) – Морато (38), Дарвин (74)

Нереализованный пенальти: Левандовски (45+1, вратарь)

"Бавария": Нойер – Павар, Нианзу, Упамекано, Дэвис (Ричардс, 65) – Киммих (Забитцер, 72), Горецка – Коман (Мусиала, 64), Гнабри (Сарр, 85), Сане (Мюллер, 72) – Левандовски

"Бенфика": Влаходимос – Вериссимо, Вертонген, Морато – Жилберто, Мейте, Жоау Мариу (Бернардо, 77), Гримальдо (Рамуш, 77) – Пицци (Рафа Силва, 64), Яремчук (Дарвин, 64), Эвертон (Диогу Гонсалвес, 64)

Предупреждения: Упамекано (50), Нианзу (69) – Вериссимо (45)

Роберт Левандовски отметил юбилейный сотый матч в Лиге Чемпионов хет-триком в ворота "Бенфики". Таким образом у поляка уже 81-й мяч в турнире, и 8 конкретно в этом розыгрыше. "Бавария" же досрочно квалифицировалась в плей-фф благодаря 4 победам в 4 матчах. Ещё один пункт – и первая строчка будет забронирована за ними.

Сегодня Юлиан Нагельсманн наконец вернулся в тренерскую зону, выздоровев после ковида. Юный тренер подготовил убийственный план на игру, позволивший повторно уничтожить "орлов". В Лиссабоне было 0:4, но игра на "Альянц Арене" была ещё более доминантной.

План заключался в двух ключевых аспектах, бившим по самым слабым местам соперника –слишком лёгкая опорная зона и левый вингбек Алекс Гримальдо, португальская версия Марсело, играющий в обороне ещё хуже своего бразильского кумира. По сути, "Бенфика" в обороне примитивно делает ставку на количество, защищаясь в 5 человек.

Нагельсманн очень лихо воспользовался всеми слабостями оппонента. Киммих без давления всю игру забрасывал на сразу пятерых забегающих за спину – Дэвиса и Комана на флангах, Сане и Гнабри в полуфланге + Роберт. Этим объясняется присутствие Мюллера на лавке запасных.

Лучшего дриблёра Комана изолировали против Гримальдо – как результат у француза 4 паса под удар, 3 обводки, ассист в первом голе и один ankle breaker для Гримальдо. Слева уничтожал Дэвис, Левандовски даже промахнувшись с пенальти и проявляя альтруистичность (ассист на Гнабри) всё равно оформил хет-трик, Нойер тоже не ушёл с поля без голевой передачи. Периодически Горецка тоже подключался, перегружая линию обороны 6 в 5. Отсюда и заработанный Леоном пенальти.

Также "Бавария" пропустила два сегодня, суммарно уже 9 мячей в воротах Нойера за 3 последних игры. Но на этот раз причин для беспокойства куда меньше – это совсем отличные 5:2 от тех, что были с "Унионом" на выходных. Один раз Гримальдо исправился и хитро разыграл стандарт, а второй мяч объясняется банально расконцентрацией едва появившегося на поле Забитцера.

"Бавария" снова с Нагельсманном у бровки, "Бавария" снова в полном порядке. Тотальный контроль матча с первой до последней минуты и как следствие необратимая 11-я разгромная победа в сезоне. Теперь можно переключаться на Бундеслигу – в Лиге Чемпионов до весны задача выполнена.