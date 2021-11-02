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Снова сухо. Динамо не забивает в ЛЧ уже 390 минут

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В этом евросезоне с забитыми голами у наших команд сложно

Снова сухо. Динамо не забивает в ЛЧ уже 390 минут

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Киевское Динамо проиграло Барселоне в матче 4-го тура Лиги чемпионов Барселоне (0:1).

На 70-й минуте единственный гол в матче забил Фати.

Таким образом, киевляне снова не смогли забить в ЛЧ.

Серия Динамо без забитых голов в турнире длиться уже 390 минут – 4 матча в нынешнем сезоне, а также 30 минут в матче с Ференцварошом в прошлом сезоне.

Напомним, что также в оснвоном раунде ЛЧ нынешнего сезона после трех туров не забивал также и Шахтер.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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efim423 (odessa)
03.11.2021 в 00:25
вполне закономерный результат , упл скатывается ниже дна , а в динамо 90 % игроков не уровня лч
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:13
Рекорд этот ещё увеличат! Они будут непобедимые в этом!
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2021 в 00:02
зачем ДК и ШД играть в ЕК --позориться- пусть играют в колхозно -дворовом УПЛ там они асы а что им делать в ЕК раздовать очки
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