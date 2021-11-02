Снова сухо. Динамо не забивает в ЛЧ уже 390 минут

Киевское Динамо проиграло Барселоне в матче 4-го тура Лиги чемпионов Барселоне (0:1).

На 70-й минуте единственный гол в матче забил Фати.

Таким образом, киевляне снова не смогли забить в ЛЧ.

Серия Динамо без забитых голов в турнире длиться уже 390 минут – 4 матча в нынешнем сезоне, а также 30 минут в матче с Ференцварошом в прошлом сезоне.

Напомним, что также в оснвоном раунде ЛЧ нынешнего сезона после трех туров не забивал также и Шахтер.