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Тухель: Нам нужен был этот результат, мы его обеспечили

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Коуч рад победе своего клуба

Тухель: Нам нужен был этот результат, мы его обеспечили

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Челси" Томас Тухель дал комментарий после победы над "Мальме" в матче 4-го тура Лиги чемпионов (1:0):

"Нам нужен был этот результат, мы ждали этот результат, мы его обеспечили. Мы много владели мячом, но, может быть, не были достаточно решительны. Мы хотели повысить уровень интенсивности во втором тайме.

Мы смогли воспользоваться одним моментом, этой позицией, и были достаточно решительны, чтобы забить, и потом у нас было много шансов, чтобы забить второй. Мы контролировали игру. Нам не пришлось справляться со сложными ситуациями в своей штрафной площади, мы никогда не теряли концентрацию.

Я все еще думаю, что Зиешу есть куда расти в плане принятия решений. Мы всегда полагаемся на его работоспособность при игре без мяча. Это огромная составляющая его игры. Он все ще может стать более решительным.

У него все еще нет стопроцентной свободы, которая должна быть, а игроки любят свободу в движении. Но я счастлив за него и Каллума Хадсона-Одои.

Хаверц провел несколько очень хороших матчей, приложив огромные усилия и сделав много забеганий. Мне нравится то, как он играет сейчас, я вижу и чувствую, как упорно он борется за команду. Сейчас ему немного не везет. У него было два момента, чтобы забить, это был бы идеальный сценарий. Я очень доволен его последними выступлениями", – сказал Тухель.

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В статье: Мальме Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
Football.london

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