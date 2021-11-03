Манчестер Сити - Брюгге. Анонс и прогноз матча на 03.11.2021

Уже сегодня в 22:00 по киевскому времени "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы примет "Брюгге" на стадионе "Этихад" в Манчестере. Конечно, для большинства болельщиков этот матч не имеет никакой интриги. Будет ли все на самом деле так просто для "горожан" – сейчас разберемся.

Лига чемпионов, 4-й тур

03.11.2021, 22:00, стадион "Этихад", Манчестер

Судья: Антониу Матео Лаос

Трансляция: MEGOGO

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Манчестер Сити

В прошлом туре Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы уже встречались с "Брюгге" на выезде. Тогда англичане не испытали никаких проблем и спокойно привезли домой три очка, победив со счетом 1:5. Статистика говорит сама за себя: "Сити" пробил по воротам соперника 22 раза – против 9 у бельгийцев. По владению тоже перевес: 60 на 40 процентов. Конечно, "Брюгге" удалось забить, продемонстрировав хорошую реализацию, однако это совсем не изменило исход поединка.

Ранее, в первых двух турах самого престижного европейского турнира, горожане проиграли "ПСЖ" (0:2) и победили "Лейпциг" в сверхрезультативном матче (6:3). Нет сомнений, что после потери очков в поединке с Парижем, Гвардиола не будет рисковать и выпустит завтра на поле основной состав.

В АПЛ дела команды шли совсем неплохо до матча с "Кристал Пэлас" на прошлых выходных (0:2). Тогда подопечные Патриса Эвра добыли заслуженную победу в матче с "горожанами". После этого тренер "Манчестера" должен был обязательно провести работу над ошибками. Ведь подобный результат в матче Лиги чемпионов может серьезно пошатнуть шансы клуба на первое место в группе.

Проблем из-за травм в завтрашнем поединке возникнуть не должно, ведь единственный отсутствующий игрок – это Ферран Торрес. Его на фланге атаки может без проблем заменить Рахим Стерлинг. Естественно, не сыграет и Бенджамен Менди, возвращение в футбол которого находится под большим вопросом.

Брюгге

Как уже сказано, в матче прошлого тура Лиги чемпионов с "Сити" подопечные Филиппа Клемана не удивили своим уровнем игры. Конечно, сложно критиковать такую команду после поражения чемпиону Англии, но все же вспомним предыдущие результаты "Брюгге".

В первом туре ЛЧ бельгийцы встретились с "ПСЖ" (1:1). Тогда никто не верил в позитивный исход матча с грандом европейского футбола, но команда показала игру на равных с парижанами. Второй матч группового этапа прошел на выезде в немецком Лейпциге. Матч с одноименной командой закончился победой подопечных Клемана, которую, опять же, мало кто ожидал. Смотря на эти результаты, даже после поражения "Сити" в прошлом туре не пропадает вера в потенциал бельгийского клуба.

Во внутреннем чемпионате "Брюгге" идет с переменным успехом. "Темно-синие" занимают второе место с 26 очками, пропуская вперед "Юнион" (28 пунктов). В последних пяти матчах команда имеет три ничьи и две победы. Конечно, можно возразить, что клуб бережет силы для Лиги чемпионов, но с таким успехом можно и не получить путевку в турнир на следующий сезон.

Что касается травм, то потери здесь две: Эдер Баланта и Рубен Провиденс. Несмотря на это, переживать не стоит. У тренера имеется достаточная глубина состава для замены футболистов, которые выбыли.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Football

Обе команды в последнее время сталкивались с проблемами в национальных чемпионатах, но хорошо себя показывали в матчах Лиги чемпионов. Однако, если Гвардиола сделал анализ ошибок после матча с "Кристал Пэлас" и решил имеющиеся проблемы, шансов у "Брюгге" будет очень мало. Прогноз: победа "Манчестер Сити", ТБ 2,5.