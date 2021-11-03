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Мюнхен – Космос. Бавария - Бенфика 5:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - Бенфика ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Мюнхен – Космос. Бавария - Бенфика 5:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бавария" на две-три головы возвышается над другими соперниками в группе Лиги чемпионов. Сегодня "Бенфика" забила мюнхенцам дважды, но пропустила в свои ворота пять голов. Такой результат на самом деле оставляет шансы на еврокубковую весну для "Динамо". Нужно побеждать "орлов" в их логове.

Смотрите, как развивался матч, в видеообзоре.

Лига Чемпионов, групповой этап
Квартет Е, 4-й тур
2 ноября. Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" – "Бенфика" 5:2
Голы: Левандовски (26, 61, 84), Гнабри (32), Сане (49) – Морато (38), Дарвин (74)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон)
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