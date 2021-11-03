Мюнхен – Космос. Бавария - Бенфика 5:2. Обзор матча, видео голов

"Бавария" на две-три головы возвышается над другими соперниками в группе Лиги чемпионов. Сегодня "Бенфика" забила мюнхенцам дважды, но пропустила в свои ворота пять голов. Такой результат на самом деле оставляет шансы на еврокубковую весну для "Динамо". Нужно побеждать "орлов" в их логове.

Смотрите, как развивался матч, в видеообзоре.

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет Е, 4-й тур

2 ноября. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Бенфика" 5:2

Голы: Левандовски (26, 61, 84), Гнабри (32), Сане (49) – Морато (38), Дарвин (74)