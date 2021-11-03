Проблемы Юве не касаются ЛЧ. Ювентус - Зенит 4:2. Обзор матча и видео голов

"Ювентус" очень проблемный в матчах Серии А, но Лиги чемпионов это не касается. Если в первом круге где-то были результативные матчи, то второй удалось начать с четырьмя забитыми. Пострадал "Зенит", которого спасает только наличие в группе еще более немощного "Мальме".

Смотрите, как итальянская команда поиздевалась над чемпионом страны-агрессора, в видеосюжете.

Лига Чемпионов. Четвёртый тур. Группа Н

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Зенит" 4:2

Голы: Дибала 11, 58 (пен.), Кьеза 74, Мората 82 - Бонуччи 26 (автогол), Азмун 90+2