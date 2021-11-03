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Проблемы Юве не касаются ЛЧ. Ювентус - Зенит 4:2. Обзор матча и видео голов
Ювентус - Зенит ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" очень проблемный в матчах Серии А, но Лиги чемпионов это не касается. Если в первом круге где-то были результативные матчи, то второй удалось начать с четырьмя забитыми. Пострадал "Зенит", которого спасает только наличие в группе еще более немощного "Мальме".
Смотрите, как итальянская команда поиздевалась над чемпионом страны-агрессора, в видеосюжете.
Лига Чемпионов. Четвёртый тур. Группа Н
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Зенит" 4:2
Голы: Дибала 11, 58 (пен.), Кьеза 74, Мората 82 - Бонуччи 26 (автогол), Азмун 90+2
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