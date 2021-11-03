Роналду – повелитель последних минут. ВИДЕО, как МЮ дважды спасался в матче ЛЧ с Аталантой в конце таймов

Роналду не устает забивать в Лиге чемпионов. Забил вот уже в четвертом поединке подряд, повторив рекорд ван Нистелроя. Примечательно, что забивал португалец в ворота "Аталанты" аккуратно на компенсированных до первого и второго таймов минутах. Это одна из его стихий. В итоге – 2:2. "Аталанта" в течение двух матчей с МЮ трижды вела в счете, но взяла только одно очко.

Смотрите видеообзор матча четвертого тура ЛЧ.

Лига чемпионов, группа F, четвертый тур. Бергамо, “Гевисс Стэдиум”

“Аталанта” – “Манчестер Юнайтед” 2:2

Голы: Иличич 12, Сапата 56 – Роналду 45+1, Роналду 90+1