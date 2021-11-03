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Роналду – повелитель последних минут. ВИДЕО, как МЮ дважды спасался в матче ЛЧ с Аталантой в конце таймов
Аталанта - Манчестер Юнайтед ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роналду не устает забивать в Лиге чемпионов. Забил вот уже в четвертом поединке подряд, повторив рекорд ван Нистелроя. Примечательно, что забивал португалец в ворота "Аталанты" аккуратно на компенсированных до первого и второго таймов минутах. Это одна из его стихий. В итоге – 2:2. "Аталанта" в течение двух матчей с МЮ трижды вела в счете, но взяла только одно очко.
Смотрите видеообзор матча четвертого тура ЛЧ.
Лига чемпионов, группа F, четвертый тур. Бергамо, “Гевисс Стэдиум”
“Аталанта” – “Манчестер Юнайтед” 2:2
Голы: Иличич 12, Сапата 56 – Роналду 45+1, Роналду 90+1
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