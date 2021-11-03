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Фати: Выделить защитников Динамо? Не могу назвать фамилии
Барселона снова минимально обыграла Динамо
Faisal HQ / Автор неизвестен
Игрок "Барселоны" Ансу Фати в эфире Megogo прокомментировал
– Это очень важная для нас победа, мы остались довольны матчем. Будем стараться, чтобы побеждать и в остальных матчах.
Я забил очень важный для нашей команды гол, но это благодаря работе всей команды.
– Кого можете выделить среди защитников "Динамо"?
– Не могу назвать фамилии.
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Источник:Трибуна
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