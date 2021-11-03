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Фати: Выделить защитников Динамо? Не могу назвать фамилии

Лига Чемпионов
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Барселона снова минимально обыграла Динамо

Фати: Выделить защитников Динамо? Не могу назвать фамилии

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Игрок "Барселоны" Ансу Фати в эфире Megogo прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.

– Это очень важная для нас победа, мы остались довольны матчем. Будем стараться, чтобы побеждать и в остальных матчах.

Я забил очень важный для нашей команды гол, но это благодаря работе всей команды.

– Кого можете выделить среди защитников "Динамо"?

– Не могу назвать фамилии.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Ансу Фати
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Источник:
Трибуна

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