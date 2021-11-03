Фати: Выделить защитников Динамо? Не могу назвать фамилии

Игрок "Барселоны" Ансу Фати в эфире Megogo прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.

– Это очень важная для нас победа, мы остались довольны матчем. Будем стараться, чтобы побеждать и в остальных матчах.

Я забил очень важный для нашей команды гол, но это благодаря работе всей команды.

– Кого можете выделить среди защитников "Динамо"?

– Не могу назвать фамилии.