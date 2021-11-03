Группа Динамо в ЛЧ: киевляне последние, но с шансами обойти Бенфику. Определяющим станет следующий тур

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Состоялись, в частности, два матча и в группе Е. "Динамо" могло взять очки, но уступило "Барселоне" дома и не поднялось со дна турнирной таблицы. Единственное достижение – нулевая ничья с "Бенфикой" в первом туре.

Шансы на продолжение борьбы остаются благодаря двум победам "Баварии" над "Бенфикой". "Орлы", следовательно, имеют четыре очка и не имеют преимущества в личных встречах над "Динамо". В следующем туре эти команды сыграют между собой, и если чемпион Украины победит с любым счетом, выше будет именно он.

При таком сценарии в последнем туре "Динамо" нужно будет дома сыграть против "Баварии" не хуже, чем "Бенфика" сыграет в гостях против "Барселоны". Ближайшие матчи в этой группе – 23-го ноября.