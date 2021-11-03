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Группа Динамо в ЛЧ: киевляне последние, но с шансами обойти Бенфику. Определяющим станет следующий тур

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чемпион Украины пока что даже без забитых мячей

Группа Динамо в ЛЧ: киевляне последние, но с шансами обойти Бенфику. Определяющим станет следующий тур

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Состоялись, в частности, два матча и в группе Е. "Динамо" могло взять очки, но уступило "Барселоне" дома и не поднялось со дна турнирной таблицы. Единственное достижение – нулевая ничья с "Бенфикой" в первом туре.

Шансы на продолжение борьбы остаются благодаря двум победам "Баварии" над "Бенфикой". "Орлы", следовательно, имеют четыре очка и не имеют преимущества в личных встречах над "Динамо". В следующем туре эти команды сыграют между собой, и если чемпион Украины победит с любым счетом, выше будет именно он.

При таком сценарии в последнем туре "Динамо" нужно будет дома сыграть против "Баварии" не хуже, чем "Бенфика" сыграет в гостях против "Барселоны". Ближайшие матчи в этой группе – 23-го ноября.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 4 4 0 0 17-2 +15 12
2 "Барселона" 4 2 0 2 2-6 -4 6
3 "Бенфика" 4 1 1 2 5-9 -4 4
4 "Динамо" 4 0 1 3 0-7 -7 1
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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