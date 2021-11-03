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Группа Динамо в ЛЧ: киевляне последние, но с шансами обойти Бенфику. Определяющим станет следующий тур
Чемпион Украины пока что даже без забитых мячей
фото - Олександр Приходько
Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Состоялись, в частности, два матча и в группе Е. "Динамо" могло взять очки, но уступило "Барселоне" дома и не поднялось со дна турнирной таблицы. Единственное достижение – нулевая ничья с "Бенфикой" в первом туре.
Шансы на продолжение борьбы остаются благодаря двум победам "Баварии" над "Бенфикой". "Орлы", следовательно, имеют четыре очка и не имеют преимущества в личных встречах над "Динамо". В следующем туре эти команды сыграют между собой, и если чемпион Украины победит с любым счетом, выше будет именно он.
При таком сценарии в последнем туре "Динамо" нужно будет дома сыграть против "Баварии" не хуже, чем "Бенфика" сыграет в гостях против "Барселоны". Ближайшие матчи в этой группе – 23-го ноября.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|4
|4
|0
|0
|17-2
|+15
|12
|2
|"Барселона"
|4
|2
|0
|2
|2-6
|-4
|6
|3
|"Бенфика"
|4
|1
|1
|2
|5-9
|-4
|4
|4
|"Динамо"
|4
|0
|1
|3
|0-7
|-7
|1
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