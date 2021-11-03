Группа Динамо в ЛЧ: киевляне последние, но с шансами обойти Бенфику

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Состоялись, в частности, два матча и в группе Е. "Динамо" могло взять очки, но уступило "Барселоне" дома и не поднялось со дна турнирной таблицы. Единственное достижение – нулевая ничья с "Бенфикой" в первом туре.

Шансы на продолжение борьбы остаются благодаря двум победам "Баварии" над "Бенфикой". "Орлы", следовательно, имеют четыре очка и не имеют преимущества в личных встречах над "Динамо". Эти команды сыграют между собой в последнем туре, и если чемпион Украины победит с любым счетом, выше будет именно он. Конечно, при условии, что в пятом туре, запланированном на 23-е ноябре, киевляне вдома сыграют против "Баварии" не хуже, чем "Бенфика" в гостях против "Барселоны".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 4 4 0 0 17-2 +15 12 2 "Барселона" 4 2 0 2 2-6 -4 6 3 "Бенфика" 4 1 1 2 5-9 -4 4 4 "Динамо" 4 0 1 3 0-7 -7 1

Календарь игр

23 ноября

"Динамо - "Бавария"

"Барселона" - "Бенфика"

8 декабря