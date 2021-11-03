  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мини-сенсация. Севилья – Лилль 1:2. Обзор матча, видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мини-сенсация. Севилья – Лилль 1:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Севилья - Лилль ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Мини-сенсация. Севилья – Лилль 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эта группа привлекает не так много внимания нейтральных болельщиков, но интрига после четвертого тура здесь закрутилась знатная. Проиграл лидер "Зальцбург", проиграл и статусный представитель Ла Лиги и претендент на выход в плей-офф "Севилья". Теперь именно нервинцы замыкают квартет.

Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.

4-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Лилль" - 1:2
Голы: Окампос, 15 - Дэвид, 43 (с пенальти), Иконе, 51

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...