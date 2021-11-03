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Мини-сенсация. Севилья – Лилль 1:2. Обзор матча, видео голов
Севилья - Лилль ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эта группа привлекает не так много внимания нейтральных болельщиков, но интрига после четвертого тура здесь закрутилась знатная. Проиграл лидер "Зальцбург", проиграл и статусный представитель Ла Лиги и претендент на выход в плей-офф "Севилья". Теперь именно нервинцы замыкают квартет.
Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.
4-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Лилль" - 1:2
Голы: Окампос, 15 - Дэвид, 43 (с пенальти), Иконе, 51
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