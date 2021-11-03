Вильярреал – Янг Бойз 2:0. Обзор матча и видео голов

Пока МЮ и "Аталанта" разыгрывали драму имени Роналду, "Вильярреал" спокойно одолел "Янг Бойз" и еще на шаг приблизился к выходу в плей-офф ЛЧ. Унаи Эмери активно сватают в "Ньюкасл", но у него еще незавершенные дела с "субмариной".

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ЛЧ. Группа F. 4-ый тур

"Вильярреал" - "Янг Бойз" 2:0

Голы: Капу 36, Данджума 89