Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал – Янг Бойз 2:0. Обзор матча и видео голов
Вильярреал - Янг Бойз ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пока МЮ и "Аталанта" разыгрывали драму имени Роналду, "Вильярреал" спокойно одолел "Янг Бойз" и еще на шаг приблизился к выходу в плей-офф ЛЧ. Унаи Эмери активно сватают в "Ньюкасл", но у него еще незавершенные дела с "субмариной".
Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.
ЛЧ. Группа F. 4-ый тур
"Вильярреал" - "Янг Бойз" 2:0
Голы: Капу 36, Данджума 89
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Барселона. Смотреть ВИДЕО онлайн прямую LIVE трансляцию матча Лиги чемпионов
- Словно играет за Барсу. Самба положил красавца каталонцам в Юношеской лиге - ВИДЕО
- Динамо рассказало, какие вопросы обсуждали Суркис и Лапорта
- Суркис провел встречу с Лапортой перед матчем Лиги чемпионов
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...