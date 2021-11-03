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Вильярреал – Янг Бойз 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Вильярреал - Янг Бойз ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Вильярреал – Янг Бойз 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Пока МЮ и "Аталанта" разыгрывали драму имени Роналду, "Вильярреал" спокойно одолел "Янг Бойз" и еще на шаг приблизился к выходу в плей-офф ЛЧ. Унаи Эмери активно сватают в "Ньюкасл", но у него еще незавершенные дела с "субмариной".

Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.

ЛЧ. Группа F. 4-ый тур
"Вильярреал" - "Янг Бойз" 2:0
Голы: Капу 36, Данджума 89

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В статье: Янг Бойз (Берн) Вильярреал
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