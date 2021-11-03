Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо проиграло испанцам шестой подряд еврокубковый матч, в пятый раз подряд – насухо
Неприятная статистика
фото - Олександр Приходько
В четвертом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" не смогло набрать очки в турнирную таблицу и Таблицу коэффициентов Украины. Поражение 0:1 от "Барселоны" стало шестой подряд (и пятой подряд сухой) еврокубковой неудачей против испанских представителей ("Барселона", "Барселона", "Вильярреал", "Вильярреал", "Барселона", "Барселона"). В последний раз не проиграть команде из Испании "Динамо" сумело в феврале 2014-го, когда в 1/16-ой финала ЛЕ сыграло 0:0 с "Валенсией".
Также "Динамо" не может забить в ЛЧ уже 390 минут – это более четырех матчей. Если точнее – четыре матча этого сезона + 30 минут матча с "Ференцварошем" в прошлогодней ЛЧ.
Как такие результаты "Динамо" и других украинских клубов влияют на наши показатели в Таблице коэффициентов - в телеграм-канале. Посмотреть >>>
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет
- Словно играет за Барсу. Самба положил красавца каталонцам в Юношеской лиге - ВИДЕО
- Динамо рассказало, какие вопросы обсуждали Суркис и Лапорта
- Динамо – Барселона. Смотреть ВИДЕО онлайн прямую LIVE трансляцию матча Лиги чемпионов
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
Новости по теме
- 10:12 Прогнозы на футбол Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021
- 20:25 Зарубежные Бархуан перед матчем с Динамо: Бывают непростые периоды, но мы должны продолжать побеждать
- 10:09 Зарубежные Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки