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Динамо проиграло испанцам шестой подряд еврокубковый матч, в пятый раз подряд – всухую
Неприятная статистика
фото - Олександр Приходько
В четвертом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" не смогло набрать очки в турнирную таблицу и Таблицу коэффициентов Украины. Поражение 0:1 от "Барселоны" стало шестой подряд (и пятой подряд сухой) еврокубковой неудачей против испанских представителей ("Барселона", "Барселона", "Вильярреал", "Вильярреал", "Барселона", "Барселона"). В последний раз не проиграть команде из Испании "Динамо" сумело в феврале 2014-го, когда в 1/16-ой финала ЛЕ сыграло 0:0 с "Валенсией".
Также "Динамо" не может забить в ЛЧ уже 390 минут – это более четырех матчей. Если точнее – четыре матча этого сезона + 30 минут матча с "Ференцварошем" в прошлогодней ЛЧ.
Как такие результаты "Динамо" и других украинских клубов влияют на наши показатели в Таблице коэффициентов - в телеграм-канале. Посмотреть >>>
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