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Динамо проиграло испанцам шестой подряд еврокубковый матч, в пятый раз подряд – всухую

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Неприятная статистика

Динамо проиграло испанцам шестой подряд еврокубковый матч, в пятый раз подряд – всухую

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В четвертом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" не смогло набрать очки в турнирную таблицу и Таблицу коэффициентов Украины. Поражение 0:1 от "Барселоны" стало шестой подряд (и пятой подряд сухой) еврокубковой неудачей против испанских представителей ("Барселона", "Барселона", "Вильярреал", "Вильярреал", "Барселона", "Барселона"). В последний раз не проиграть команде из Испании "Динамо" сумело в феврале 2014-го, когда в 1/16-ой финала ЛЕ сыграло 0:0 с "Валенсией".

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Также "Динамо" не может забить в ЛЧ уже 390 минут – это более четырех матчей. Если точнее – четыре матча этого сезона + 30 минут матча с "Ференцварошем" в прошлогодней ЛЧ.

Как такие результаты "Динамо" и других украинских клубов влияют на наши показатели в Таблице коэффициентов - в телеграм-канале. Посмотреть >>>

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Эрих Краузе (Koln)
03.11.2021 в 07:40
Показали ДиНамОвськый Хвудбол!
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KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 07:36
Ещё 2 матча осталось проиграть и всё отмучались в этом сезоне.
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911+ (Харків)
03.11.2021 в 07:16
Складається враження, що тексти і заголовки пишуть різні люди. Команді з Іспанії та "Іспанській команді", як то кажуть в Одесі, то дві різні речі.
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