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РБ Лейпциг – ПСЖ. Прогноз матча Лиги Чемпионов на 03.11.2021
Пора отнимать очки у Парижа?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst
РБ Лейпциг
"РБ Лейпциг" гарантированно лишится шансов на выход из группы, если повторно уступит "ПСЖ", хотя и ничья сохранит лишь призрачные надежды на это. За команду Джесси Марша обидно: несмотря на невероятный счёт, им удалось навязать игру "Манчестер Сити" (6:3) гораздо лучше, чем это удалось парижанам. Сильны "быки" были и в Париже, создав больше моментов и переведя игру подальше от своих ворот. Но гений Лео Месси, который пока даёт о себе знать лишь в ЛЧ, нанёс им поражение на голом классе.
На выходных жестко по психологии ударила ничья с "Айнтрахтом" (1:1). "Быки" провели образцовый матч, но смазали тонну моментов, и пропустили дурацкий гол со стандарта в концовке. Шансы на выигрыш по продвинутым данным understat оценил в 98 процентов, но даже такое они умудрились упустить. Теперь РБ нечего терять, и возможно это освободит их от лишнего давления. Потому что играют они действительно качественно.
Пари Сен-Жермен
А вот у Парижа ровным счётом все наоборот, если отбросить очевидную разницу в кадровом ресурсе – сомнительное качество игры (относительно их уровня) и характер, который они регулярно демонстрируют вопреки всем стереотипам. 4 из 7 последних побед были волевыми, большая часть из которых с победным голом на последних минутах встречи. На выходных ровно в такой же манере ПСЖ отомстил чемпиону Франции "Лиллю" (2:1), заслуженно дожав победу после 0:1 к перерыву.
Месси снова появился на поле, и снова больше думал о том, чтобы не усугубить травму, нежели о своей игре. А без него ПСЖ был чуточку больше похож на цельную команду. Хотя у Почеттино всё ещё масса работы – ПСЖ плох под прессингом ("Лейпциг" жестко давил их более 60 минут), сомнителен в позиционной обороне, а главное страшно несбалансирован. Невероятный класс атаки вкупе с характером позволяют это маскировать, но вечно так происходить не будет.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"ПСЖ"
|3
|2
|1
|0
|6-3
|+3
|7
|2
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|0
|1
|11-6
|+5
|6
|3
|"Брюгге"
|3
|1
|1
|1
|4-7
|-3
|4
|4
|"РБ Лейпциг"
|3
|0
|0
|3
|6-11
|-5
|0
Статистика и факты
- "РБ Лейпциг" проиграл 5 последних матчей в ЛЧ
- "РБ Лейпциг" пропускал минимум 2 мяча в 7 последних матчах ЛЧ
- В 3 последних домашних матчах "РБ Лейпциг" против ПСЖ было забито больше 3 голов
- Нкунку забил 4 гола в 3 матчах ЛЧ этого сезона, у Неймара с Мбаппе один на двоих
Ориентировочные составы
РБ Лейпциг: Гулачи – Анхелиньо, Орбан, Симакан, Мукиеле – Хайдара, Лаймер – Форсберг, Ольмо, Нкунку – Сильва
ПСЖ: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш – Эррера, Данилу, Гейе – Ди Мария, Мбаппе, Неймар
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч РБ Лейпциг – ПСЖ от UA-Футбол
Ждём, что РБ закроет Париж на их половине с помощью прессинга, к которому они будут ещё уязвимей без Верратти. ПСЖ же снова победит за счёт индивидуального мастерства в контратаках и характера. Прогноз: 1:2.
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