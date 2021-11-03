Лига Чемпионов. Группа А, 4-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Пари Сен-Жермен" 22:00

Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" гарантированно лишится шансов на выход из группы, если повторно уступит "ПСЖ", хотя и ничья сохранит лишь призрачные надежды на это. За команду Джесси Марша обидно: несмотря на невероятный счёт, им удалось навязать игру "Манчестер Сити" (6:3) гораздо лучше, чем это удалось парижанам. Сильны "быки" были и в Париже, создав больше моментов и переведя игру подальше от своих ворот. Но гений Лео Месси, который пока даёт о себе знать лишь в ЛЧ, нанёс им поражение на голом классе.

На выходных жестко по психологии ударила ничья с "Айнтрахтом" (1:1). "Быки" провели образцовый матч, но смазали тонну моментов, и пропустили дурацкий гол со стандарта в концовке. Шансы на выигрыш по продвинутым данным understat оценил в 98 процентов, но даже такое они умудрились упустить. Теперь РБ нечего терять, и возможно это освободит их от лишнего давления. Потому что играют они действительно качественно.

Пари Сен-Жермен

А вот у Парижа ровным счётом все наоборот, если отбросить очевидную разницу в кадровом ресурсе – сомнительное качество игры (относительно их уровня) и характер, который они регулярно демонстрируют вопреки всем стереотипам. 4 из 7 последних побед были волевыми, большая часть из которых с победным голом на последних минутах встречи. На выходных ровно в такой же манере ПСЖ отомстил чемпиону Франции "Лиллю" (2:1), заслуженно дожав победу после 0:1 к перерыву.

Месси снова появился на поле, и снова больше думал о том, чтобы не усугубить травму, нежели о своей игре. А без него ПСЖ был чуточку больше похож на цельную команду. Хотя у Почеттино всё ещё масса работы – ПСЖ плох под прессингом ("Лейпциг" жестко давил их более 60 минут), сомнителен в позиционной обороне, а главное страшно несбалансирован. Невероятный класс атаки вкупе с характером позволяют это маскировать, но вечно так происходить не будет.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "ПСЖ" 3 2 1 0 6-3 +3 7 2 "Манчестер Сити" 3 2 0 1 11-6 +5 6 3 "Брюгге" 3 1 1 1 4-7 -3 4 4 "РБ Лейпциг" 3 0 0 3 6-11 -5 0

Статистика и факты

"РБ Лейпциг" проиграл 5 последних матчей в ЛЧ

"РБ Лейпциг" пропускал минимум 2 мяча в 7 последних матчах ЛЧ

В 3 последних домашних матчах "РБ Лейпциг" против ПСЖ было забито больше 3 голов

Нкунку забил 4 гола в 3 матчах ЛЧ этого сезона, у Неймара с Мбаппе один на двоих

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи – Анхелиньо, Орбан, Симакан, Мукиеле – Хайдара, Лаймер – Форсберг, Ольмо, Нкунку – Сильва

ПСЖ: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш – Эррера, Данилу, Гейе – Ди Мария, Мбаппе, Неймар

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – ПСЖ от UA-Футбол

Ждём, что РБ закроет Париж на их половине с помощью прессинга, к которому они будут ещё уязвимей без Верратти. ПСЖ же снова победит за счёт индивидуального мастерства в контратаках и характера. Прогноз: 1:2.