Вернидуб в пути к еще одной сенсации? Шериф – Интер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 03.11.2021

Лига чемпионов

Группа D, четвертый тур

3 ноября, 22:00. "Стадион Шериф" (Тирасполь)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая видеотрансляция: Мегого

Текстовая трансляция матча на UA-Футбол

Квартет D продолжает удивлять даже после экватора группового этапа Лиги чемпионов. "Шериф" благодаря стартовым двум победам до сих пор лидирует, а вот "Интер" пока находится вне зоны плей-офф Лиги чемпионов. Две недели назад "неррадзурри" все-таки победили в Милане над подопечными Вернидуба, однако смогут ли они это сделать в Тирасполе? Или клуб из Молдовы все-таки создаст мега-сенсацию?

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"Шериф"

Команда-загадка, команда-открытие, команда-сенсация – как только можно не называть подопечных Вернидуба. Тираспольцы со стартового раунда прошли квалификацию с шестью победами и двумя ничьими. Сейчас "Шериф" имеет в активе всего восемь побед в текущей ЛЧ – лучший результат абсолютно среди всех команд.

Коллектив у Вернидуба достаточно интересен. На матче еврокубков украинский специалист в основном составе выпускает игроков из семи-восьми стран. Мультинациональная команда, увлекающая своими результатами. Учитывая такие разные культуры, Вернидуб учит их уважать друг друга и без порицания относиться к определенным взглядам. Ибо прежде всего Шериф” – это команда, где есть взаимопонимание на поле, благодаря чему и такие хорошие результаты.

Интересно, что в чемпионате "осы" только третьи. Однако не нужно забывать о том факте, что у них еще три матча в запасе, а также всего три очка отрыва от лидера "Милсами".

Кадры хозяев

У Вернидуба есть две важные потери: обидчик "Шахтера" Янсане и игрок сборной Северной Македонии Николом. Также в лазарете находится и Кьябу, только он уже там долго. В последнем матче вне игры был бразилец Бруна, и пока неизвестно выйдет ли он сегодня.

"Интер"

Смена тренера – это всегда тяжелая ситуация, однако Симоне Индзаги пока дает порядок этому. Да, не все со старта выходит, но кто сказал, что будет легко. Тем более без Лукаку. Хотя и новоиспеченные пожилые новички Джеко и Корреа зажигают. На двоих у них уже 11 голов, и они показывают достаточно стабильный футбол.

Всего два поражения от "неррадзурри" в этом сезоне: выездное против "Лацио" (1:3) в Серии А, и домашнее против "Реала" (0:1) в ЛЧ. Интересно, что три гола из четырех в двух матчах “Интер” пропустил после 80-й минуты – не хватало физической выносливости. Да и против "Ювентуса" (1:1) подопечные Индзаги потеряли преимущество перед самым занавесом поединка.

Всего со старта сезона "Интер" побеждал восемь раз (в 14 встречах), и семь из них с разницей минимум в два мяча. Если преобладать над соперником, то по полной. Только в поединке с “Сассуоло” "неррадзури" победили с минимальным счетом (2:1).

Все эти результаты не позволяют лидировать в Серии А и ЛЧ, однако занимать третью позицию – пожалуйста. В итальянском чемпионате от лидеров "Наполи" и "Милана" отрыв в целых семь очков, однако в еврокубке "Интер" всего двумя зачетными пунктами уступает первому "Шерифу". Сегодня команды могут обменяться местами.

Кадры гостей

У миланцев из потерь только Кристиан Эриксен. Он продолжает наблюдать за игрой с трибун, и вряд ли в этом сезоне выйдет в футболке "Интера". Так что Индзаги располагает всеми картами на руках.

Ориентировочные составы команд

"Шериф": Атанасиадис – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Криштиану – Аддо, Тилль – Траоре, Коловос, Кастаньеда – Яхшибоев

"Интер": Ханданович – Шкриньяр, де Врей, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Лаутаро

Последние матчи "Шерифа" и "Интера"

Последние пять встреч хозяев

31.10.2021. "Петрокуб" – "Шериф" 0:2 (чемпионат Молдовы)

27.10. 2021. "Шериф" - "Саксан" 6:0 (Кубок Молдовы)

23.10.2021. "Шериф" - "Бельцы" 2:0 (чемпионат Молдовы)

19.10.2021. "Интер" – "Шериф" 3:1 (ЛЧ)

16.10.2021. "Шериф" – "Сфинтул Георге" 4:0 (чемпионат Молдовы)

Последние пять встреч гостей

31.10.2021. "Интер" – "Удинезе" 2:0 (Серия А)

27.10.2021. "Эмполи" – "Интер" 0:2 (Серия А)

24.10.2021. "Интер" – "Ювентус" 1:1 (Серия А)

19.10.2021. "Интер" – "Шериф" 3:1 (ЛЧ)

16.10.2021. "Лацио" – "Интер" 3:1 (Серия А)

Турнирная таблица группы D

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Шериф 3 2 0 1 5-4 6 2 Реал 3 2 0 1 7-2 6 3 Интер 3 1 1 1 3-2 4 4 Шахтер (Д) 3 0 1 2 0-7 1

Личные встречи между "Шерифом" и "Интером"

История насчитывает всего одно противостояние между этими командами. Две недели назад "Интер" на "Сан-Сиро" уверенно обыграл "Шериф" со счетом 3:1. Подопечные Индзаги вели всю игру, постоянно атаковали и нанесли в общей сложности 28 ударов по воротам соперника. Конечно, осы пытались укусить, и даже очень красиво сравняли счет ударом со штрафного, только это был их максимум. В середине второго тайма миланцы дожали соперника.

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Ставки и коэффициенты на матч "Шериф" – "Интер"

Прогноз на матч "Шериф" – "Интер" от UA-Football

Интересно, что по данным аналитического портала Transfermarkt сразу девять игроков "неррадзурри" дороже целого состава молдован. Да и в общем "Интер" превосходит в цене соперника почти в 25 раз (525,9 млн евро против 21,18 млн). Деньги в футбол не играют, но играют те, кто их зарабатывает. Две недели назад сложилось так, что более мастеровитее игроки продемонстрировали свой класс на поле и забрали три очка, пусть с определенными проблемами. Так будет и сегодня, ведь “Интеру” срочно нужно выигрывать для выхода в плей-офф. Да, "Шериф" в этом сезоне удивляет всех, однако зачем выходить в 1/8 финала ЛЧ, если не уметь забирать максимум очков против таких команд. Прогноз: сухая победа "Интера".