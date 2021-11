Вернидуб в пути к еще одной сенсации? Шериф – Интер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 03.11.2021

Лига чемпионов

Группа D, четвертый тур

3 ноября, 22:00. "Стадион Шериф" (Тирасполь)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая видеотрансляция: Мегого

Текстовая трансляция матча на UA-Футбол

Квартет D продолжает удивлять даже после экватора группового этапа Лиги чемпионов. "Шериф" благодаря стартовым двум победам до сих пор лидирует, а вот "Интер" пока находится вне зоны плей-офф Лиги чемпионов. Две недели назад "неррадзурри" все-таки победили в Милане над подопечными Вернидуба, однако смогут ли они это сделать в Тирасполе? Или клуб из Молдовы все-таки создаст мега-сенсацию?

Команда-загадка, команда-открытие, команда-сенсация – как только можно не называть подопечных Вернидуба. Тираспольцы со стартового раунда прошли квалификацию с шестью победами и двумя ничьими. Сейчас "Шериф" имеет в активе всего восемь побед в текущей ЛЧ – лучший результат абсолютно среди всех команд.

Коллектив у Вернидуба достаточно интересен. На матче еврокубков украинский специалист в основном составе выпускает игроков из семи-восьми стран. Мультинациональная команда, увлекающая своими результатами. Учитывая такие разные культуры, Вернидуб учит их уважать друг друга и без порицания относиться к определенным взглядам. Ибо прежде всего Шериф” – это команда, где есть взаимопонимание на поле, благодаря чему и такие хорошие результаты.

Интересно, что в чемпионате "осы" только третьи. Однако не нужно забывать о том факте, что у них еще три матча в запасе, а также всего три очка отрыва от лидера "Милсами".

У Вернидуба есть две важные потери: обидчик "Шахтера" Янсане и игрок сборной Северной Македонии Николом. Также в лазарете находится и Кьябу, только он уже там долго. В последнем матче вне игры был бразилец Бруна, и пока неизвестно выйдет ли он сегодня.

Смена тренера – это всегда тяжелая ситуация, однако Симоне Индзаги пока дает порядок этому. Да, не все со старта выходит, но кто сказал, что будет легко. Тем более без Лукаку. Хотя и новоиспеченные пожилые новички Джеко и Корреа зажигают. На двоих у них уже 11 голов, и они показывают достаточно стабильный футбол.

Всего два поражения от "неррадзурри" в этом сезоне: выездное против "Лацио" (1:3) в Серии А, и домашнее против "Реала" (0:1) в ЛЧ. Интересно, что три гола из четырех в двух матчах “Интер” пропустил после 80-й минуты – не хватало физической выносливости. Да и против "Ювентуса" (1:1) подопечные Индзаги потеряли преимущество перед самым занавесом поединка.

Всего со старта сезона "Интер" побеждал восемь раз (в 14 встречах), и семь из них с разницей минимум в два мяча. Если преобладать над соперником, то по полной. Только в поединке с “Сассуоло” "неррадзури" победили с минимальным счетом (2:1).

Все эти результаты не позволяют лидировать в Серии А и ЛЧ, однако занимать третью позицию – пожалуйста. В итальянском чемпионате от лидеров "Наполи" и "Милана" отрыв в целых семь очков, однако в еврокубке "Интер" всего двумя зачетными пунктами уступает первому "Шерифу". Сегодня команды могут обменяться местами.

???? | #UCL



Team training ahead of #SheriffInter ⚫????



Check out all the photos here ????https://t.co/l4zLF5QlYP#ForzaInter pic.twitter.com/ERsD7Ems8C