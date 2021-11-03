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Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью
Коуч дал оценку матча ЛЧ против каталонского клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в матче 4 го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Вы всегда были противником системы VAR. После сегодняшней игры вы изменили мнение ?
- Нет, ведь ошибки это часть футбола, они свойственны и игрокам, и судьям. Считаю, что без VAR футбол был бы лучше.
- За четыре матча в группе ЛЧ "Динамо" так и не забило ни одного гола. Что планируете изменить в игре команды чтобы она забила наконец?
- К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали.
Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растём. Те голы которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти.
Не стоит забывать, что "Динамо" на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.
Считаю, что сегодня мы заслуживали добыть как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с "Барселоной", на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку.
- Изменилась ли игра вашей команды по сравнению с первым матчем на "Камп Ноу" и, если да, в чем именно?
-В первой игре нам не хватало смелости, уверенности, но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника мы старались нейтрализовать. И это уже позитивный момент. Проблемы возникали, когда у нас был мяч. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот.
Моменты, которые создала "Барселона" в первой игре, были связаны с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на нашей половине, оттуда возникали моменты. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала более уверенно. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с "Баварией" будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо, - сказал Луческу.
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