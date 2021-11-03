  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Коуч дал оценку матча ЛЧ против каталонского клуба

Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в матче 4 го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Вы всегда были противником системы VAR. После сегодняшней игры вы изменили мнение ?

- Нет, ведь ошибки это часть футбола, они свойственны и игрокам, и судьям. Считаю, что без VAR футбол был бы лучше.

- За четыре матча в группе ЛЧ "Динамо" так и не забило ни одного гола. Что планируете изменить в игре команды чтобы она забила наконец?

- К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали.

Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растём. Те голы которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти.

Не стоит забывать, что "Динамо" на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.

Считаю, что сегодня мы заслуживали добыть как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с "Барселоной", на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку.

- Изменилась ли игра вашей команды по сравнению с первым матчем на "Камп Ноу" и, если да, в чем именно?

-В первой игре нам не хватало смелости, уверенности, но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника мы старались нейтрализовать. И это уже позитивный момент. Проблемы возникали, когда у нас был мяч. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот.

Моменты, которые создала "Барселона" в первой игре, были связаны с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на нашей половине, оттуда возникали моменты. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала более уверенно. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с "Баварией" будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо, - сказал Луческу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 08:00
Во всем виноват судья! Европейские судьи просто "не той системы".
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...