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Тренер Барселоны: Тяжелый матч, с постоянной динамикой и сложными моментами

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Серхи Бархуан – о победе над киевским "Динамо"

Тренер Барселоны: Тяжелый матч, с постоянной динамикой и сложными моментами

Фото: uefa.com

Новина українською

И.о. главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан дал комментарий после матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:0).

- Это была очень важная игра для нашей команды. Нужно было очень много всего сделать. Мы были очень напряжены и очень старались. Сегодня мы выиграли и с каждым новым днем должны становиться все лучше и лучше. Мы показали хорошую динамику.

Чтобы забить, нужно было много двигаться. Видели реакцию игроков и понимали, как нужно играть, чтобы не проиграть. Сначала было давление, но со временем выражение наших футболистов изменилось. Это стало результатом их работы, которая привела к победе.

- Как дела у Агуэро?

- Я говорил с ним. Хотели как-то поддержать его. Хотим, чтобы он скорее восстановился. Фати - игрок, чьи качества отличают его от остальных. Но мы сосредоточены не только на одном игроке, а на всей команде.

- Что думаете о нынешнем положении команды?

- Я доволен быть сейчас здесь. Это большое доверие от клуба. Думаю, что игроки понимают, где они находятся и знают, что делать. Нужно использовать свои возможности, чтобы становиться лучше. Футболисты могут спокойно играть и реализовывать свои моменты. В первом тайме были трудности, но во втором наша команда выглядела лучше.

- Насколько важная роль Дембеле в команде?

- У него есть понимание игру и скорость. Такое ощущение, что с ним у нас на поле два игрока. Я говорил с ним и доверяю ему. Он выделяется.

- Какие ощущения испытываете, находясь у руля команды?

- Мы должны двигаться вперед и помогать друг другу. Люблю свой клуб и то, чем я занимаюсь. Работаем над завтрашним днем. Сегодня мы выиграли и рады этому. Не знаю, где я буду завтра, но сделаю все от себя зависящее для команды.

- Насколько тяжелым был матч с "Динамо"?

- Он был тяжелым, потому что была постоянная динамика, были сложные моменты. Хотели нейтрализовать соперника. Должны расти во всем, что делаем, - подытожил Бархуан.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Серхи Бархуан
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
03.11.2021 в 09:47
Даже и не вспомню, когда видел такую разбалансированную Барсу. Это как мамаша, вывела детишек на полянку, а сама отлучилась в ПСЖ за пирожками. Каждый сам по себе, и сам для себя, только более высокая индивидуалка все и порешала. Ну и повезло, что Луч откровенно съосторожничал …
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Maldini (Киев)
03.11.2021 в 08:36
Предсказывал ничью:1-1!Но класс есть класс!Хотя Барса и на 11 месте в чемпионате,а мы на первом.,но наш и испанский чемпионат,это НЕБО И ЗЕМЛЯ!Барселоне очень не хватает Месси,ей надо время и перестроить игру!Динамо хоть и на первом,но это "местечковый"чемпионат!Нужно подтягивать,кроме Динамо и Шахтёра,другие команды,а они на 1 Лигу тянут!Очень не хватает Динамо нападающего,хотя бы ОДНОГО,вроде Шевченко!А так-серость!Надеюсь на возрождение чемпионата Украины и надеяться нужно ТОЛЬКО НА СВОИХ!!!
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