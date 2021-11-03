Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Барселоны: Тяжелый матч, с постоянной динамикой и сложными моментами
Серхи Бархуан – о победе над киевским "Динамо"
Фото: uefa.com
И.о. главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан дал комментарий после матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:0).
- Это была очень важная игра для нашей команды. Нужно было очень много всего сделать. Мы были очень напряжены и очень старались. Сегодня мы выиграли и с каждым новым днем должны становиться все лучше и лучше. Мы показали хорошую динамику.
Чтобы забить, нужно было много двигаться. Видели реакцию игроков и понимали, как нужно играть, чтобы не проиграть. Сначала было давление, но со временем выражение наших футболистов изменилось. Это стало результатом их работы, которая привела к победе.
- Как дела у Агуэро?
- Я говорил с ним. Хотели как-то поддержать его. Хотим, чтобы он скорее восстановился. Фати - игрок, чьи качества отличают его от остальных. Но мы сосредоточены не только на одном игроке, а на всей команде.
- Что думаете о нынешнем положении команды?
- Я доволен быть сейчас здесь. Это большое доверие от клуба. Думаю, что игроки понимают, где они находятся и знают, что делать. Нужно использовать свои возможности, чтобы становиться лучше. Футболисты могут спокойно играть и реализовывать свои моменты. В первом тайме были трудности, но во втором наша команда выглядела лучше.
- Насколько важная роль Дембеле в команде?
- У него есть понимание игру и скорость. Такое ощущение, что с ним у нас на поле два игрока. Я говорил с ним и доверяю ему. Он выделяется.
- Какие ощущения испытываете, находясь у руля команды?
- Мы должны двигаться вперед и помогать друг другу. Люблю свой клуб и то, чем я занимаюсь. Работаем над завтрашним днем. Сегодня мы выиграли и рады этому. Не знаю, где я буду завтра, но сделаю все от себя зависящее для команды.
- Насколько тяжелым был матч с "Динамо"?
- Он был тяжелым, потому что была постоянная динамика, были сложные моменты. Хотели нейтрализовать соперника. Должны расти во всем, что делаем, - подытожил Бархуан.
Популярное сейчас
- Группа Динамо в ЛЧ: киевляне последние, но с шансами обойти Бенфику
- ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет
- Караваев, Сирота и Гармаш в старте Динамо на Барселону
- Юношеская лига УЕФА. Динамо – Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Новости по теме
- 11:29 Прогнозы на футбол Прогноз на матч Динамо - Барселона. Каталонцы едут в Киев с тренером-дебютантом
- 10:12 Прогнозы на футбол Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021
- 20:25 Зарубежные Бархуан перед матчем с Динамо: Бывают непростые периоды, но мы должны продолжать побеждать