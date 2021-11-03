Тренер Барселоны: Тяжелый матч, с постоянной динамикой и сложными моментами

И.о. главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан дал комментарий после матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:0).

- Это была очень важная игра для нашей команды. Нужно было очень много всего сделать. Мы были очень напряжены и очень старались. Сегодня мы выиграли и с каждым новым днем должны становиться все лучше и лучше. Мы показали хорошую динамику.

Чтобы забить, нужно было много двигаться. Видели реакцию игроков и понимали, как нужно играть, чтобы не проиграть. Сначала было давление, но со временем выражение наших футболистов изменилось. Это стало результатом их работы, которая привела к победе.

- Как дела у Агуэро?

- Я говорил с ним. Хотели как-то поддержать его. Хотим, чтобы он скорее восстановился. Фати - игрок, чьи качества отличают его от остальных. Но мы сосредоточены не только на одном игроке, а на всей команде.

- Что думаете о нынешнем положении команды?

- Я доволен быть сейчас здесь. Это большое доверие от клуба. Думаю, что игроки понимают, где они находятся и знают, что делать. Нужно использовать свои возможности, чтобы становиться лучше. Футболисты могут спокойно играть и реализовывать свои моменты. В первом тайме были трудности, но во втором наша команда выглядела лучше.

- Насколько важная роль Дембеле в команде?

- У него есть понимание игру и скорость. Такое ощущение, что с ним у нас на поле два игрока. Я говорил с ним и доверяю ему. Он выделяется.

- Какие ощущения испытываете, находясь у руля команды?

- Мы должны двигаться вперед и помогать друг другу. Люблю свой клуб и то, чем я занимаюсь. Работаем над завтрашним днем. Сегодня мы выиграли и рады этому. Не знаю, где я буду завтра, но сделаю все от себя зависящее для команды.

- Насколько тяжелым был матч с "Динамо"?

- Он был тяжелым, потому что была постоянная динамика, были сложные моменты. Хотели нейтрализовать соперника. Должны расти во всем, что делаем, - подытожил Бархуан.