Де Пена: Мы все еще можем бороться за шесть очков

Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были четкие ситуации, в которых нужно было забивать. Конечно, в таких матчах все решают детали. Они были готовы забить, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче.

Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить. Затем подумаем о "Баварии", это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире", - приводит слова Де Пены официальный сайт УЕФА.