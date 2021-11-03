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Де Пена: Мы все еще можем бороться за шесть очков

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Динамо" занимает последнее место в своей группе

Де Пена: Мы все еще можем бороться за шесть очков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были четкие ситуации, в которых нужно было забивать. Конечно, в таких матчах все решают детали. Они были готовы забить, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче.

Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить. Затем подумаем о "Баварии", это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире", - приводит слова Де Пены официальный сайт УЕФА.

Напомним, после этого матча "Динамо" с одним очком занимает последнее место в группе Е. У "Барселоны" - 6 очков и вторая позиция. "Бавария" лидирует, имея в активе 12 очков, а "Бенфика" идет на третьей строчке (4 очка).

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (3)
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KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 09:52
Ахаха-ахаха не ну,а что он должен был сказать?
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.11.2021 в 09:22
С ветряными мельницами вы можете бороться.
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Очманілий Заєць (Odessa)
03.11.2021 в 09:05
Я б не називав це безпорадне вовтузіння гівна в ополонці словом "бароцца".
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