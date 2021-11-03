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Шахтер провел тренировку на Сантьяго Бернабеу - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Матч состоится уже сегодня, 3 ноября в 19:45

Шахтер провел тренировку на Сантьяго Бернабеу - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" завершил подготовку к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

Вечером 2 ноября "горняки" приехали на легендарный "Сантьяго Бернабеу". Здесь все еще продолжается реконструкция, но с этой осени "Реал" вновь проводит домашние матчи на своей главной арене.

Наставник "оранжево-черных" Роберто Де Дзерби и защитник Додо ответили на вопросы журналистов, после чего команда вышла на поле. Представители СМИ традиционно могли в течение четверти часа наблюдать за тренировкой. В целом она длилась 50 минут и включала в себя разминку, квадраты, двусторонку на одной половине, а по завершении основной части футболисты дополнительно отработали удары.

К матчу готовятся все 25 прилетевших в Мадрид игроков. Поединок "Реал" – "Шахтер" начнется 3 ноября в 19:45 по Киеву.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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