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Шахтер провел тренировку на Сантьяго Бернабеу - ВИДЕО
Матч состоится уже сегодня, 3 ноября в 19:45
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" завершил подготовку к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".
Вечером 2 ноября "горняки" приехали на легендарный "Сантьяго Бернабеу". Здесь все еще продолжается реконструкция, но с этой осени "Реал" вновь проводит домашние матчи на своей главной арене.
Наставник "оранжево-черных" Роберто Де Дзерби и защитник Додо ответили на вопросы журналистов, после чего команда вышла на поле. Представители СМИ традиционно могли в течение четверти часа наблюдать за тренировкой. В целом она длилась 50 минут и включала в себя разминку, квадраты, двусторонку на одной половине, а по завершении основной части футболисты дополнительно отработали удары.
К матчу готовятся все 25 прилетевших в Мадрид игроков. Поединок "Реал" – "Шахтер" начнется 3 ноября в 19:45 по Киеву.
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