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Тер Штеген: Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили Динамо
Голкипер "блаугранас" оценил победу над киевлянами в Лиге чемпионов
Фото: uefa.com
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал победу над киевским "Динамо" (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили. Знаю, что у "Динамо" были моменты, но так всегда будет. В целом, мы хорошо сыграли, и я доволен.
Есть разные мелочи, которые мы все можем сделать, чтобы помочь Ансу стать еще более выдающимся нападающим. Речь идет о позиционной игре. Но сегодня он забил чертовски важный гол для нас. Это всего лишь три очка. Но эта победа позволила нам обрести стабильность и спокойствие.
Нам пора расти. В эти выходные у нас будет важнейшая игра против "Сельты", но здоровье всегда важнее спорта, а самочувствие Куна Агуэро было жизненно важно для всех нас. Мы все надеемся, что он восстановится как можно скорее. Но самое главное, чтобы он оставался здоров", - приводит слова немецкого голкипера официальный сайт УЕФА.
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