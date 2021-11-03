Тер Штеген: Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили Динамо

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал победу над киевским "Динамо" (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили. Знаю, что у "Динамо" были моменты, но так всегда будет. В целом, мы хорошо сыграли, и я доволен.

Есть разные мелочи, которые мы все можем сделать, чтобы помочь Ансу стать еще более выдающимся нападающим. Речь идет о позиционной игре. Но сегодня он забил чертовски важный гол для нас. Это всего лишь три очка. Но эта победа позволила нам обрести стабильность и спокойствие.