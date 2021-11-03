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Определился лучший игрок Динамо в матче с Барселоной
WhoScored и SofaScore оценили действия футболистов в игре
Фото: uefa.com
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" минимально проиграло каталонской "Барселоне" (0:1).
Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore по традиции, оценили действия футболистов в игре. Самую высокую оценку среди киевлян получил Карлос де Пена. Уругваец получил 7.1 – от WhoScored и 7.4 балла от SofaScore.
Лучшими игроками встречи были признаны футболисты "сине-гранатовых" Ансу Фати (автор единственного гола) и Оскар Мингеса соответственно.
Скриншот: WhoScored
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