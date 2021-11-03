Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона

Киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов демонстрировало симпатичную игру, но так и не смогло забить свой первый гол на евроарене в этом сезоне. При этом команда Луческу пропустила от Ансу Фати и потерпела очередную неудачу. На матче "Динамо" - "Барселона" побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который как всегда зафиксировал лучшие мгновения игры.

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