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Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона

Лига Чемпионов
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Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов демонстрировало симпатичную игру, но так и не смогло забить свой первый гол на евроарене в этом сезоне. При этом команда Луческу пропустила от Ансу Фати и потерпела очередную неудачу. На матче "Динамо" - "Барселона" побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который как всегда зафиксировал лучшие мгновения игры.

Фотогалерея

Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 1Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 2Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 3Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 4Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 5Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 6Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 7Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 8Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 9Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 10Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 11Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 12Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 13Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 14Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 15Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 16Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 17Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 18Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 19Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 20Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 21Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 22Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 23Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 24Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 25Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 26Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 27Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 28Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 29Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 30Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 31Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 32Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 33Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 34Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 35Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 36Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 37Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 38Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 39Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 40Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 41Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 42Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 43Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 44Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 45Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 46Поражение хорошим не бывает. ФОТО репортаж с матча Динамо - Барселона - фото 47
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В статье: Барселона Динамо (Киев) фото
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