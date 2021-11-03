Гасперини – о ничье с МЮ: В конце первого тайма я сказал Роналду ехать обратно в Англию

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился своими впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:2).

"Это был замечательный вечер, но есть вещи, над которыми нам стоит поработать. Между домашними и выездными матчами мы набрали меньше, чем заслуживали, но мы должны гордиться тем, что сделали. Если бы мы забили третий гол, то закрыли бы поединок. Выход из группы? Все зависит от нас. Матчи с "Янг Бойз" и "Вильярреалом" будут сложными".