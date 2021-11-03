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Гасперини – о ничье с МЮ: В конце первого тайма я сказал Роналду ехать обратно в Англию

Лига Чемпионов
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Джан Пьеро смеется

Гасперини – о ничье с МЮ: В конце первого тайма я сказал Роналду ехать обратно в Англию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился своими впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:2).

"Это был замечательный вечер, но есть вещи, над которыми нам стоит поработать. Между домашними и выездными матчами мы набрали меньше, чем заслуживали, но мы должны гордиться тем, что сделали. Если бы мы забили третий гол, то закрыли бы поединок. Выход из группы? Все зависит от нас. Матчи с "Янг Бойз" и "Вильярреалом" будут сложными".

"Роналду – фантастический игрок. В конце первого тайма я сказал ему ехать обратно в Англию (смеется). Это был фантастический вечер. Криштиану сделал невероятный подвиг, но у нас был отличный матч. Мы гордимся, счастливы на 80%. У "МЮ" есть необходимые качество, их игроки хорошо бьют и великолепно действуют в воздухе".

"Юнайтед" набрал 7 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы группы F Лиги чемпионов. "Аталанта" (5) — на 3-м месте.

Читайте такжеЛЧ. Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2. Роналду выцарапал одно очко МЮ

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В статье: Криштиану Роналду Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sport Italia

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