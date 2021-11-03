Нагельсманн – о разгроме Бенфики: Было весело наблюдать за игрой

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн подвел итоги поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (5:2).

"Было весело наблюдать за игрой. Верно, мы пропустили два гола, но мы уже обсудили это отдельно – обороняться необходимо по-другому. Но в целом мы провели великолепный матч – лучший за последние несколько недель. Теперь нам нужно сохранить эту форму".