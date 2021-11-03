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Нагельсманн – о разгроме Бенфики: Было весело наблюдать за игрой

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Счастливый Юлиан

Нагельсманн – о разгроме Бенфики: Было весело наблюдать за игрой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн подвел итоги поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (5:2).

"Было весело наблюдать за игрой. Верно, мы пропустили два гола, но мы уже обсудили это отдельно – обороняться необходимо по-другому. Но в целом мы провели великолепный матч – лучший за последние несколько недель. Теперь нам нужно сохранить эту форму".

"Впереди еще два матча на групповом этапе. Мы вышли в следующий раунд, сделали хороший первый шаг, но нужно быть готовыми к матчам плей-офф. В ЛЧ играют хорошие команды, но и мы одна из них".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Юлиан Нагельсманн
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Источник:
FC Bayern

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