Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн – о разгроме Бенфики: Было весело наблюдать за игрой
Счастливый Юлиан
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн подвел итоги поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (5:2).
"Было весело наблюдать за игрой. Верно, мы пропустили два гола, но мы уже обсудили это отдельно – обороняться необходимо по-другому. Но в целом мы провели великолепный матч – лучший за последние несколько недель. Теперь нам нужно сохранить эту форму".
"Впереди еще два матча на групповом этапе. Мы вышли в следующий раунд, сделали хороший первый шаг, но нужно быть готовыми к матчам плей-офф. В ЛЧ играют хорошие команды, но и мы одна из них".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Динамо еще раз проиграло Барсе, подвиги Роналду, Конте в Лондоне. Главные новости за 2 ноября
- Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО