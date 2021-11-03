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Роналду – о 2:2 с Аталантой: В концовке матча Манчестер Юнайтед немного повезло

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Роналду – о 2:2 с Аталантой: В концовке матча Манчестер Юнайтед немного повезло

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал паритет с "Аталантой" (2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он сделал дубль и заработал 1 зачетный пункт для своей команды, дважды сравняв счет в концовках таймов.

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"Мы верим до конца… и сделаем все, чтобы достичь своих целей! Мы "красные дьяволы".

"С "Аталантой" всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол. Нам все еще есть, куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого нужно время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше. Это был трудный матч. Мы верили в себя до самого конца. Я помог команде заработать один балл и очень этому рад".

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В статье: Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
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Источник:
УЕФА

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