Роналду – о 2:2 с Аталантой: В концовке матча Манчестер Юнайтед немного повезло

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал паритет с "Аталантой" (2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он сделал дубль и заработал 1 зачетный пункт для своей команды, дважды сравняв счет в концовках таймов.

