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Роналду – о 2:2 с Аталантой: В концовке матча Манчестер Юнайтед немного повезло
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Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал паритет с "Аталантой" (2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он сделал дубль и заработал 1 зачетный пункт для своей команды, дважды сравняв счет в концовках таймов.
"Мы верим до конца… и сделаем все, чтобы достичь своих целей! Мы "красные дьяволы".
???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ????????????… and we will do everything to achieve our goals! We are RED DEVILS ???????? #MUFC #championsleague pic.twitter.com/gqWduRwEjl— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 2, 2021
"С "Аталантой" всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол. Нам все еще есть, куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого нужно время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше. Это был трудный матч. Мы верили в себя до самого конца. Я помог команде заработать один балл и очень этому рад".
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