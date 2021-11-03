Роналду – о 2:2 с Аталантой: В концовке матча Манчестер Юнайтед немного повезло

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал паритет с "Аталантой" (2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он сделал дубль и заработал 1 зачетный пункт для своей команды, дважды сравняв счет в концовках таймов.

"С "Аталантой" всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол. Нам все еще есть, куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого нужно время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше. Это был трудный матч. Мы верили в себя до самого конца. Я помог команде заработать один балл и очень этому рад".