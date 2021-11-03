Попытка повзрослеть обернулась для Динамо ничем. В матче с Барсой были возможности, но не было смелости

Как бывает в матчах с участием заряженной на победу команды? Если идет атака и игрок пробивает по воротам, а рядом находятся партнеры в лучших для взятия ворот позициях, они как правило разочарованно вздыхают относительно отсутствия передачи, апеллируют. Показалось, что на 24-й минуте, когда бил Шапаренко, Буяльский и Караваев находились в лучшем положении (левее, совсем неприкрыты). Но никто даже не пикнул.

К тому же, бил Шапаренко с неудобной левой ноги / скриншоты - MEGOGO

Разочарованно хватался за голову только сам Николай. Рискнем заметить, что такая коллективная сдержанность свидетельствует о психологическом напряжении в состоянии "Динамо". Ну, упустил Шапаренко хороший момент – никто даже не посмел его пожурить или привлечь внимание к себе тем, что находился в лучшем для удара положении. Боялись ответственности. Примечательно, что этот момент стал первой более-менее осмысленной опасностью у ворот "Барсы". А шла уже 25-я минута.

Рейд сделал Виктор Цыганков и именно после его активности немного отлегло. Команда начала действовать раскрепощеннее, потянувшись за своим ментальным лидером. Виктор был хорош. Четыре раза шел в дриблинг, продвигая мяч вперед благодаря обведению оппонентов. Это показатель уровня Фати и Нико Гонсалеса в "Барселоне". В общей сложности игроки "Динамо" предприняли восемнадцать попыток применения дриблига, не уступив по этому компоненту "Барселоне". Это контрастирует с показателями матча на "Камп Ноу", где игроки "Динамо" банально боялись брать на себя инициативу (23 попытки дриблинга от "Барсы" и 13 – от "Динамо").

Применение дрибилнга игроками "Динамо" (оранжевым) и "Барселоны" (синим) / скриншот - whoscored

Тот футбол был сравним с подростковым сексом. Понятно, что за две недели прыщавый мальчишка не стал мускулистым мужчиной, но некоторые нюансы исправить удалось. Подросток понял, что после долгого периода удержания/отсутствия секса вторая попытка обычно лучше первой. Доминировать в сексе Вести игру "Динамо" не могло, но были очень неплохие временные отрезки активности, которые чередовались с такими же в исполнении "Барселоны". Показатель xG ("ожидаемые голы") лучше всего характеризует вчерашний матч как бой равных команд – 1,19 против 1,12. Прав Луческу, заявляя, что "Динамо" заслуживало минимум ничью.

Если копнуть глубже, то можно найти и скрытые признаки преимущества "Динамо". "Барса" больше била по воротам (13 раз против 10-ти), но наработала на меньший общий показатель ожидаемых голов после ударов (это при условии, что был гол от Фати) – 0,11 против 0,09. Сравните карту ударов "Динамо" и "Барселоны".

Карта ударов по воротам игроками "Динамо" (оранжевым) и "Барселоны" (синим) / скриншот — whoscored

Вроде бы ничего особенного на первый взгляд, но ответ на вопрос о большей ценности выстрелов киевлян (по показателю xG) скрыт в позициях, откуда наносились удары. У "Барсы" есть одна четкая зона скопления (синим на картинке) – немного левее точки для пробития пенальти. Соперник нащупал слабое место в построениях "Динамо" и пытался давить на него. Киевляне же вынуждены были искать разнообразные пути для завершения атак. И делали это не безрезультатно.

Удары "Барсы" нельзя назвать "стерильными", но, в общем-то, они хорошо вписались в общую картину не самой высокой эффективности. То есть, когда многие действия являются лишними и не приносящими пользы. У "Барселоны" 582 передачи, у "Динамо" – 324. Точные передачи – 520 против 263 в пользу испанцев. Ключевые передачи – 9:6 в пользу "Барсы". Но точные ключевые передачи – 6:5 в пользу "Динамо". Действия киевлян были не столь интенсивными, но точно не менее осмысленными.

В начале текста комплименты получил Цыганков, однако необходимо уточнение. Если на языке автомехаников – Виктор был искрой для бензинового двигателя, а не свечой накаливания для дизеля. Он завел команду, но не поднимал температуру. Красноречивая статистика пасов в штрафную площадку – четырнадцать из шестнадцати прилетели с левого фланга атаки "Динамо". Крен на левую сторону виден также по статистике распределения атак – 27 левым флангом, 18 через центр и только 19 – правым краем. Однако эффективность фланговых атак в процентах была одинаковой – по 11.

Карта передач в штрафную площадку игроками "Динамо" / скриншот - InStat

У "Барсы" распределение атак по частям поля более сбалансировано – 29 - 19 - 29. Легко объяснить, почему сразу семь игроков "блауграны" получили от InStat оценку более 300 баллов. У "Динамо" такой игрок только один и это, не поверите, Александр Караваев. Еще одно свидетельство того, что динамовцы боялись брать на себя инициативу, хотя возможности для этого были.

Тепловая карта игроков "Динамо" (слева) и игроков "Барселоны" (справа) / скриншот - whoscored

Мы говорим об относительно нормальной интенсивности "Динамо", но почему-то не говорим об ошибке стиля. "Барса" очень высоко встречала соперника прессингом, а противодействия не последовало. Количество попыток применения командного прессинга – 24 против 12 в пользу "Барсы". Успешные попытки – 12 против 4 (50 процентов против 31). На тепловой карте выше видно, как высоко расположена основная зона интенсивности "Барселоны" (между центральной линией и чужой штрафной, у "Барсы" 13 попыток применения командного высокого прессинга). А вот показатель билд-апа (выход из-под прессинга на собственной половине поля сразу в атаку) у "Динамо" удручающий – только три успешных попытки. Из 45-ти длинных передач (данные whoscored, по показателям InStat данные несколько иные) только 17 было направлено в атакующую треть поля. Возможно, грузить нужно больше, отсекая мощный центр поля "Барсы" (Бускетс, Де Йонг, Нико Гонсалес).

Длинные передачи игроков "Динамо" в атакующую треть поля / скриншот - whoscored

Но не факт, что это помогло бы. Нужны были лидер, реализация, больше смелости, лучшее использование пространства на всех участках поля и еще 100500 всего. А если упростить, то банально требуется высший командный класс. Нужно, чтобы подросток стал мужчиной и кайфовал, а не думал о том, как бы не закончить все преждевременно. Футбол, как и процесс любви, хорош только тогда, когда получаешь удовольствие, а не думаешь о том, как бы не "налажать".