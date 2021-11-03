Реал - Шахтер: АУДИО онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Подопечные Роберто де Дзерби проиграли мадридцам две недели назад 0:5. Много критики вылилось на дончан после того поражения, поэтому сейчас нужно доказывать, что она была безосновательной и брать очки в Мадриде. Поражение только еще приблизит досрочное завершение "Шахтером" борьбы за весеннюю часть еврокубков.

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Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко