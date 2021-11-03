Вернидуб: Дома с Интером хочется показать футбол лучше, чем на Сан-Сиро

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против "Интера" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника. Мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии.

В первом матче в Милане мы пропустили два гола после угловых. Важно не повторять эти ошибки. Мы очень много работали над улучшением этого компонента. Ребята все понимают, я в них уверен.

Мы все в ожидании матча с "Интером". Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем мы показали в Милане на "Сан-Сиро". Надеюсь, ребята успели восстановиться и команда покажет свой максимум", - цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.