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Вернидуб: Дома с Интером хочется показать футбол лучше, чем на Сан-Сиро
Игра пройдет уже сегодня, 3 ноября в 22:00
Фото: ФК Шериф
Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против "Интера" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника. Мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии.
В первом матче в Милане мы пропустили два гола после угловых. Важно не повторять эти ошибки. Мы очень много работали над улучшением этого компонента. Ребята все понимают, я в них уверен.
Мы все в ожидании матча с "Интером". Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем мы показали в Милане на "Сан-Сиро". Надеюсь, ребята успели восстановиться и команда покажет свой максимум", - цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.
Напомним, поединок "Шериф" - "Интер" состоится сегодня, 3 ноября. Начало встречи - в 22:00.
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