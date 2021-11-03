Сидорчук: Отсутствие голов в четырех турах ЛЧ потихоньку начинает давить

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал минимальное поражение от "Барселоны" (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– В чем причина пропущенного гола?

– Я бы не сказал, что это расслабленность. Было достаточное количество наших игроков в штрафной, но случился неудачный для нас рикошет. Мяч достаточно сильно летел на Дембеле, который был чуть впереди меня. Не думаю, что ему было бы удобно бить под правую ногу. А после рикошета мяч чуть застрял и попал Фати прямо на ногу. Это не расслабленность, это не повезло, можно так сказать.

Мистер сказал, что есть большая разница, как мы проиграли в Испании, и как мы проиграли в Киеве. Обидно проигрывать такие матчи. Создали нормальное количество моментов, с которых могли рассчитывать на большее.

- 0 голов в 4 турах. Это давит на футболистов?

- Сейчас уже, наверное, потихоньку начнет давить, потому что это уже четвертая игра. Тем более, следующей будет "Бавария" дома - тоже не из легких соперник. Нужно смотреть и отталкиваться от соперников и понимать, что создавать проблемы у их ворот очень тяжело. Соперники хорошо прессингуют. Поэтому тяжело даются нам моменты, но мы могли забить из тех моментов, что создали.

Тяжело сейчас оценивать шансы. Тяжело для нас, а для экспертов они с легкостью даются. Дома с "Баварией" будет тяжело, но будем играть уже для болельщиков. Другого выхода просто нет.

- Уровень "Баварии" космический, но самолюбие должно зацепить команду.

- Хочется, но вы же видите, как они играют. Они тоже не с автобазы какой-то, они спокойно в Лиге чемпионов по 5 голов забивают. Будет тяжело, но постараемся играть для наших болельщиков, - сказал Сидорчук.