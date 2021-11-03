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Палкин: Мы не будем подстраиваться, у Шахтера свое видение футбола
"Горняки" сыграют с "Реалом" уже сегодня, 3 ноября
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с "Реалом".
– Хорошее настроение. Ответственная игра. Чтобы продолжить играть в евротурнирах, нам нужно выигрывать 2 раза. Особого выбора у нас нет, поэтому нужно настроиться и показать свою игру.
– Создавали давление на тренера после 0:5 в Киеве?
– На него не надо оказывать давление, он сам на себя такое давление оказывает, что похлеще любого. Здесь все понятно и ясно. Он требует от себя намного больше, чем мы можем себе представить.
Наша позиция такая, что мы не будем подстраиваться под кого-либо, у нас своя философия, свой стиль игры, свое видение футбола. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем.
– Анчелотти подстроился под вас, а вы не подстроились под "Реал".
– Не думаю, что он особенно под нас подстраивался. Они просто первые 15 минут посмотрели, во что мы играем, а потом начали играть в свой футбол.
При том, что на "Сантьяго Бернабеу" идет реконструкция, на матче будет где-то 43 000 болельщиков. Вызывает восхищение, как они умудряются руководить всеми процессами с точки зрения безопасности, охраны и человеческих потоков, – сказал Палкин в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
Напомним, поединок "Реал" - "Шахтер" состоится сегодня, 3 ноября и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.
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