Палкин: Мы не будем подстраиваться, у Шахтера свое видение футбола

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с "Реалом".

– Хорошее настроение. Ответственная игра. Чтобы продолжить играть в евротурнирах, нам нужно выигрывать 2 раза. Особого выбора у нас нет, поэтому нужно настроиться и показать свою игру.

– Создавали давление на тренера после 0:5 в Киеве?

– На него не надо оказывать давление, он сам на себя такое давление оказывает, что похлеще любого. Здесь все понятно и ясно. Он требует от себя намного больше, чем мы можем себе представить.

Наша позиция такая, что мы не будем подстраиваться под кого-либо, у нас своя философия, свой стиль игры, свое видение футбола. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем.

– Анчелотти подстроился под вас, а вы не подстроились под "Реал".

– Не думаю, что он особенно под нас подстраивался. Они просто первые 15 минут посмотрели, во что мы играем, а потом начали играть в свой футбол.

При том, что на "Сантьяго Бернабеу" идет реконструкция, на матче будет где-то 43 000 болельщиков. Вызывает восхищение, как они умудряются руководить всеми процессами с точки зрения безопасности, охраны и человеческих потоков, – сказал Палкин в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, поединок "Реал" - "Шахтер" состоится сегодня, 3 ноября и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.