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Герой Динамо в матче с Барсой. Альтернативная версия. Он подменял Миколенко

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

По версии InStat

Герой Динамо в матче с Барсой. Альтернативная версия. Он подменял Миколенко

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вскоре после матча с "Барселоно" в Лиге чемпионов UA-Футбол публиковал оценки игрокам "Динамо" по версии аналитических компаний WhoScored и SofaScore. Лучшим стал Карлос Де Пена, получив 7,1 и 7,4 из 10 возможных баллов соответственно.

Герой Динамо в матче с Барсой. Альтернативная версия. Он подменял Миколенко - изображение 1

Герой Динамо в матче с Барсой. Альтернативная версия. Он подменял Миколенко - изображение 2

Скриншоты: WhoScored, SofaScore

Интересно, что по версии другой аналитическо-статистической платформы (InStat) лучшим у "Динамо" стал Александр Караваев. Он единственный среди игроков украинской команды получил индекс более трехсот – 305. Вторым лучшим стал Илья Забарный (287), а Карлос Де Пена (259) стал только четвертым (после Сироты) самым полезным футболистом команды Мирчи Луческу.

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Александр Караваев играл на позиции левого защитника вместо травмированного Виталия Миколенко. У него в матче против "Барселоны" два удара поворотах, два заработанных на себе фола, 0,07 ожидаемых голов, 36 передач с точностью 83 процента, один фланговый навес, пять овладений мячом, 12 единоборств (восемь выигранных), из которых пять верховых. Две обводки игроков, пять перехватов, пять подборов. Из негатива – шесть потерь мяча, одно попадание в офсайд.

Всего Александр Караваев совершил 65 ТТД, из которых 52 – успешные (80 процентов).

Герой Динамо в матче с Барсой. Альтернативная версия. Он подменял Миколенко - изображение 3

Скриншот: InStat

Это первый матч Александра Караваева в этом сезоне, за который он получил InStat-индекс более 300. Последним его матчем с такой высокой оценкой был матч чемпионата Европы против Швеции за сборную Украины. В составе "Динамо" более 300 баллов в последний раз он получал за матч против "Зари" 13-го мая 2021-го года.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (3)
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леонид Угринович
03.11.2021 в 14:34
Что бросалось в глаза в матче - так это работа с мячом игроками Барсы. Тут они были на много выше динамовцев. И точность пасов, что на ближнего, что на дальнего. Остановка мяча, обводка и т.д. В этом компоненте все наши команды отстают от топ команд Европы. Видимо в командах больше внимания уделяют физической подготовке, а техника потом.Вот мы и хиляем...
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+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
03.11.2021 в 14:34
Шановні, або інстат не знаю як назвати. або я взагалі в футболі не розбираюся. 2 з 3 кращі гравці, яких взагалі не повинно бути в основі.
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0
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леонид Угринович
03.11.2021 в 14:39
Що тут не розуміти. Обирали з тих хто був на полі, а не з тих хто повинен бути в основі.
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