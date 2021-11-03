Герой Динамо в матче с Барсой. Альтернативная версия. Он подменял Миколенко

Вскоре после матча с "Барселоно" в Лиге чемпионов UA-Футбол публиковал оценки игрокам "Динамо" по версии аналитических компаний WhoScored и SofaScore. Лучшим стал Карлос Де Пена, получив 7,1 и 7,4 из 10 возможных баллов соответственно.

Скриншоты: WhoScored, SofaScore

Интересно, что по версии другой аналитическо-статистической платформы (InStat) лучшим у "Динамо" стал Александр Караваев. Он единственный среди игроков украинской команды получил индекс более трехсот – 305. Вторым лучшим стал Илья Забарный (287), а Карлос Де Пена (259) стал только четвертым (после Сироты) самым полезным футболистом команды Мирчи Луческу.

Александр Караваев играл на позиции левого защитника вместо травмированного Виталия Миколенко. У него в матче против "Барселоны" два удара поворотах, два заработанных на себе фола, 0,07 ожидаемых голов, 36 передач с точностью 83 процента, один фланговый навес, пять овладений мячом, 12 единоборств (восемь выигранных), из которых пять верховых. Две обводки игроков, пять перехватов, пять подборов. Из негатива – шесть потерь мяча, одно попадание в офсайд.

Всего Александр Караваев совершил 65 ТТД, из которых 52 – успешные (80 процентов).

Скриншот: InStat

Это первый матч Александра Караваева в этом сезоне, за который он получил InStat-индекс более 300. Последним его матчем с такой высокой оценкой был матч чемпионата Европы против Швеции за сборную Украины. В составе "Динамо" более 300 баллов в последний раз он получал за матч против "Зари" 13-го мая 2021-го года.