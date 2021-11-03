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InStat определил лучшего игрока Динамо в матче с Барселоной

Лига Чемпионов
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Аналитический ресурс подвел итоги встречи украинской и испанской команд

InStat определил лучшего игрока Динамо в матче с Барселоной

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" минимально проиграло "Барселоне" со счетом 0:1.

Самым полезным игроком поединка по оценкам InStat стал голкипер каталанского коллектива Марк-Андре тер Штеген. Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов.

В составе киевлян наивысшую оценку получил Александр Караваев (305 баллов). В тройку лучших игроков "Динамо" также вошли Илья Забарный (287 баллов) и Александр Сирота (264 балла).

Общий InStat Index киевлян составил 243, "Барселоны" – 284.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Загреб) Барселона
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Источник:
zbirna.com

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