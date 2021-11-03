Журналист: Цыганкову пора пробовать себя в команде уровня Барселоны

Испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову уже давно следует попробовать свои силы в ведущем чемпионате Европы.

Представитель СМИ также рассказал, что украинский футболист мог перейти в "Барселону".

- В Украине пару лет назад говорили, что Цыганков может перейти в "Барселону". Вы слышали что-то такое или это украинские журналисты придумали?

- Цыганковым интересовалась "Барселона", это правда. Они думали над тем, чтобы купить его.

Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора идти из "Динамо", пробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же "Барселоны", – сказал Мальдонадо.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.