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Журналист: Цыганкову пора пробовать себя в команде уровня Барселоны

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Испанский журналист, считает что украинцу стоит попробовать себя в топ-чемпионате

Журналист: Цыганкову пора пробовать себя в команде уровня Барселоны

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову уже давно следует попробовать свои силы в ведущем чемпионате Европы.

Представитель СМИ также рассказал, что украинский футболист мог перейти в "Барселону".

- В Украине пару лет назад говорили, что Цыганков может перейти в "Барселону". Вы слышали что-то такое или это украинские журналисты придумали?

- Цыганковым интересовалась "Барселона", это правда. Они думали над тем, чтобы купить его.

Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора идти из "Динамо", пробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же "Барселоны", – сказал Мальдонадо.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
SportArena

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Комментарии (4)
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белорус (Киев)
03.11.2021 в 15:39
Игрок уровня второй лиги да ещё и за бешенные бабки, какой топ-клуб, о чём он говорит.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 15:30
Слишком дорогой для топ команд)))))) С Динамо на века!!!!
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+2
-1
ДобрийВечір (Трип’ять)
03.11.2021 в 15:36
Хм.. доду за 40 он хотіли брати, такі ціни.
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+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
03.11.2021 в 15:25
Журналист-не гоните, он только для УПЛ годится, никакущий. Все время убирает ноги, голы если и забивает, то на чистых мячах. ДК его все. 25 лямов-смех.
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+4
-1


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