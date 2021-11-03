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Журналист: Цыганкову пора пробовать себя в команде уровня Барселоны
Испанский журналист, считает что украинцу стоит попробовать себя в топ-чемпионате
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову уже давно следует попробовать свои силы в ведущем чемпионате Европы.
Представитель СМИ также рассказал, что украинский футболист мог перейти в "Барселону".
- В Украине пару лет назад говорили, что Цыганков может перейти в "Барселону". Вы слышали что-то такое или это украинские журналисты придумали?
- Цыганковым интересовалась "Барселона", это правда. Они думали над тем, чтобы купить его.
Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора идти из "Динамо", пробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же "Барселоны", – сказал Мальдонадо.
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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