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Реал - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Реал - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 03.11.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Реал - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" пока что идет без побед в Лиге Чемпионов. Если "горняки" настроены весной поиграть в еврокубках, команде де Дзерби срочно нужно побеждать. К тому же, не зажил еще нарыв поле прошлого матча, когда "сливочные" смогли победить со счетом 0:5. И теперь главный вопрос - сделал ли правильные выводы алленаторе "Шахтера"? Знает ли он, как исправить положение. Ответ будет дан сегодня, в 19:45.

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ЛЧ, Группа D. 4-й тур
3 ноября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 19:45 "Шахтер"

Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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