Реал - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" пока что идет без побед в Лиге Чемпионов. Если "горняки" настроены весной поиграть в еврокубках, команде де Дзерби срочно нужно побеждать. К тому же, не зажил еще нарыв поле прошлого матча, когда "сливочные" смогли победить со счетом 0:5. И теперь главный вопрос - сделал ли правильные выводы алленаторе "Шахтера"? Знает ли он, как исправить положение. Ответ будет дан сегодня, в 19:45.

ЛЧ, Группа D. 4-й тур

3 ноября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 19:45 "Шахтер"

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