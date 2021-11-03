Повторить успех не получилось. Реал U-19 минимально победил сверстников из Шахтера

К сожалению, сегодня молодежному составу "горняков" не удалось повторить успех, который был в матче с "Реалом" в прошлом туре Юношеской лиги чемпионов. Однако и откровенно неудачной в исполнении украинского клуба эту игру назвать сложно.

Поединок начался с контроля мяча от "горняков". События развивались очень быстро, и первый удар в створ ворот украинцев произошел уже на 4-й минуте. Тогда Лосенко нашел пространство в центре и пробил с 20 метров. Вратарь в этом моменте без проблем взял в руки, но все равно "Шахтер" положил неплохое начало встречи. Далее подопечные Ратулутры пытались не отдавать инициативу сопернику, однако получалось это с переменным успехом. На 35-й минуте матча Аранда в штрафной "Шахтера" получает пас от Петера и пробивает в нескольких сантиметрах от дальней стойки. Пузанков здесь не успел среагировать, и если бы выстрел был более точным, счет на табло изменился бы уже тогда.

Ближе к перерыву обе команды значительно сбавили темп и закрылись в обороне. "Реал" держал мяч во владении и не стремился делиться с соперником, а "Шахтер" в свою очередь демонстрировал дряблый прессинг, ни к чему не приводивший.

Вторая половина встречи началась значительно динамичнее. "Реал" начал гораздо активнее атаковать и идти вперед. Таким образом, уже на 59-й минуте очень неожиданный мяч забил Аранда. Игрок на левом фланге прошел двух защитников "горняков", сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол с 25 метров. Пузанков не ожидал удара и не успел среагировать в этом моменте.

После забитого гола мадридский клуб сел в оборону, а "Шахтер" всеми силами бросился прессинговать. Испанцы несколько раз имели возможность наказать украинцев за игру так высоко, но защита успевала вовремя возвращаться. Конечно, важную роль здесь сыграли и замены от Оскара Ратулутры, придавшие "горнякам" импульса и динамичности.

Однако до конца встречи сравнять счет на табло так и не получилось. Можно констатировать, что "Реал" хорошо поработал над ошибками после матча с "Шахтером" в прошлом туре. Украинцам теперь остается только не падать духом и готовиться к следующим поединкам турнира.

Юношеская лига чемпионов, 4-й тур

Реал U-19 - Шахтер U-19 1:0

Гол: Аранда 58

Реал: Висенте – Обрадор, Марвел, Асенсио, Каррильо – Лукас, Вильяр – Аранда, Иглесиас, Петер – Герреро

Шахтер: Пузанков – Булеза, Фарина, Козик, Капинус – Гулько – Бако, Сигеев, Лосенко, Глущенко – Гончарук.

Предупреждения: Аранда 87 - Лосенко 56, Плющ 81