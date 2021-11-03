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Орбу: Мы увидим остроатакующий футбол как со стороны Реала, так и со стороны Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Играть на победу нужно обеим командам

Орбу: Мы увидим остроатакующий футбол как со стороны Реала, так и со стороны Шахтера

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Экс-хавбек донецкого "Шахтера" Геннадий Орбу прокомментировал предстоящий матч "горняков" против "Реала" в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Думаю, тренерский штаб "Шахтера" сделал выводы после киевского поражения от "Реала". Тем не менее, считаю, что несмотря на гостевой статус матча, в Мадриде дончане тоже будут играть на победу и выберут такую тактику, чтобы не отбиваться, а тоже владеть преимуществом и атаковать. Все-таки турнирное положение заставляет "Шахтер" играть на победу. Хотя "Реал" тоже еще не решил задачу выхода из группы, поэтому, скорее всего, матч пройдет на встречных курсах. Думаю, мы увидим остроатакующий футбол как со стороны "Реала", так и со стороны "Шахтера".

На мой взгляд, чтобы сыграть в Мадриде успешнее, чем в Киеве, "Шахтеру" прежде всего нужно надежнее сыграть в обороне, потому что первых два гола в Киеве пропустили очень легко, позволили мадридцам хозяйничать у своих ворот. Уверен, что присутствие в старте в этом матче и Матвиенко, и Степаненко, придаст обороне "Шахтера" надежности. Если строго сыграть в обороне, можно рассчитывать на свои контратаки и скорость бразильцев", - сказал Орбу.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Геннадий Орбу Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 19:07
И много голов в воротах кротов
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