Динамо продлило безвыигрышную серию с испанскими командами до 20 матчей

Уступив "Барселона" в Лиге чемпионов (0:1) , "Динамо", 6-й раз подряд уступило испанцам, и продлило безвыигрышную серию с командами из этой страны до 20 матчей (7 ничьих и 13 поражений).

Данная серия является рекордной не только для самих киевлян, но и для всех украинских клубов.

Последнюю победу над испанскими клубами динамовцы отпраздновали еще 17 марта 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов взяли верх в родных стенах над "Реалом" - 2:0.

К слову, "Динамо" обновило и еще один свой рекорд, обходясь без голов в матчах с испанцами 465 минут кряду.