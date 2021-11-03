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Динамо продлило безвыигрышную серию с испанскими командами до 20 матчей
Последняя победа была в марте 1999 года
фото - Олександр Приходько
Данная серия является рекордной не только для самих киевлян, но и для всех украинских клубов.
Последнюю победу над испанскими клубами динамовцы отпраздновали еще 17 марта 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов взяли верх в родных стенах над "Реалом" - 2:0.
К слову, "Динамо" обновило и еще один свой рекорд, обходясь без голов в матчах с испанцами 465 минут кряду.
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