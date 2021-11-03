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Динамо продлило безвыигрышную серию с испанскими командами до 20 матчей

Лига Чемпионов
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Последняя победа была в марте 1999 года

Динамо продлило безвыигрышную серию с испанскими командами до 20 матчей

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Уступив "Барселона" в Лиге чемпионов (0:1), "Динамо", 6-й раз подряд уступило испанцам, и продлило безвыигрышную серию с командами из этой страны до 20 матчей (7 ничьих и 13 поражений).

Данная серия является рекордной не только для самих киевлян, но и для всех украинских клубов.

Последнюю победу над испанскими клубами динамовцы отпраздновали еще 17 марта 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов взяли верх в родных стенах над "Реалом" - 2:0.

К слову, "Динамо" обновило и еще один свой рекорд, обходясь без голов в матчах с испанцами 465 минут кряду.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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