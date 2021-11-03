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Степаненко, Мудрик и Фернандо выйдут в старте Шахтера на Реал

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Степаненко, Мудрик и Фернандо выйдут в старте Шахтера на Реал

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня донецкий Шахтер в рамках 4-го тура Лиги чемпионов на выезде сыграет с мадридским Реалом.

Уже известны стартовые составы команд.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Патрик, Мудрик, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Дентиньо, Сикан

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 19:38
Как на меня, то самые сильные составы обеих команд на сегодняшний день!!!
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Salming (Полтава)
03.11.2021 в 19:37
Ми пишаємося. В старті 2 іспанці та 4 українці
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 18:46
УДАЧИ ВЕЛИКИЙ РЕАЛ МАДРИД
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