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Степаненко, Мудрик и Фернандо выйдут в старте Шахтера на Реал
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня донецкий Шахтер в рамках 4-го тура
Уже известны стартовые составы команд.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема
Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Патрик, Мудрик, Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Дентиньо, Сикан
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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