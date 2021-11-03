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Чижевский: Шахтер переусердствовал в стремлении контроля над мячом
Горняки в группе ЛЧ пока что без забитых голов
shakhtar.com
Экс-защитник "
"На мой взгляд, в последнее время "Шахтер" переусердствовал в стремлении контроля над мячом и до реальных угроз воротам соперников дело доходит все реже. Ведь, вспомните, и до травмы центрфорварда Лассины Траоре голы давались дончанам с трудом.
Ситуация усугубилась после того, как Траоре надолго выбыл из строя, поэтому и не удивительно, что "горняки" умудрились еще не забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Как и еще одна украинская команда — "Динамо", у которой также уязвимое место — нападение. А без голов нет положительного результата", - сказал Чижевский.
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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