Чижевский: Шахтер переусердствовал в стремлении контроля над мячом

Экс-защитник " Шахтера " Александр Чижевский оценил шансы "горняков" в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с "Реалом".

"На мой взгляд, в последнее время "Шахтер" переусердствовал в стремлении контроля над мячом и до реальных угроз воротам соперников дело доходит все реже. Ведь, вспомните, и до травмы центрфорварда Лассины Траоре голы давались дончанам с трудом.

Ситуация усугубилась после того, как Траоре надолго выбыл из строя, поэтому и не удивительно, что "горняки" умудрились еще не забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Как и еще одна украинская команда — "Динамо", у которой также уязвимое место — нападение. А без голов нет положительного результата", - сказал Чижевский.