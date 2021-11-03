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Чижевский: Шахтер переусердствовал в стремлении контроля над мячом

Лига Чемпионов
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Горняки в группе ЛЧ пока что без забитых голов

Чижевский: Шахтер переусердствовал в стремлении контроля над мячом

shakhtar.com

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Александр Чижевский оценил шансы "горняков" в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с "Реалом".

"На мой взгляд, в последнее время "Шахтер" переусердствовал в стремлении контроля над мячом и до реальных угроз воротам соперников дело доходит все реже. Ведь, вспомните, и до травмы центрфорварда Лассины Траоре голы давались дончанам с трудом.

Ситуация усугубилась после того, как Траоре надолго выбыл из строя, поэтому и не удивительно, что "горняки" умудрились еще не забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Как и еще одна украинская команда — "Динамо", у которой также уязвимое место — нападение. А без голов нет положительного результата", - сказал Чижевский.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Александр Чижевский Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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