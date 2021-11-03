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Хватит это терпеть! Депутат от Слуги народа намерена запретить рекламу Газпрома на матчах ЛЧ в Киеве
Интересно будет услышать позицию УЕФА по этому поводу
championat.com
Депутат ВР от партии "Слуга народу" Галина Янченко выразила недовольство относительно рекламы спонсора
"Кто смотрел вчера футбол? Классная игра "Динамо" с "Барсой". Я получала удовольствие, но на протяжении всей игры не покидало какое-то странное чувство: что-то не так, что-то режет глаз...
И тут я поняла – все поле "Олимпийского" рябит рекламой российского "Газпрома".
Восьмой год войны, футбольный матч в центре Киева, и спонсор – российский "Газпром"! Главный стадион страны завешен рекламой компании страны-агрессора!
Государственная компания, которая ежедневно шантажирует Украину и всю Европу; которая своей политикой дестабилизирует ситуацию на рынке газа; которая является одним из главных инструментов Кремля для давления на Украину.
Я не понимаю, почему на восьмом году войны мы должны это терпеть?! Российские каналы в свое время запретили, и мир не рухнул.
Пора распространить такой запрет и на рекламу госкомпаний страны-агрессора. Тем более компаний, являющихся главными спонсорами и инструментами наполнения российского бюджета. Если мы, конечно, себя уважаем.
Сегодня же зарегистрирую в Верховной Раде законопроект, запрещающий рекламу в Украине государственных компаний страны-агрессора. И приглашу коллег к подписанию.
Пока украинский Крым и Донбасс оккупированы Российской Федерацией, российским спонсорам здесь не место", – написала Янченко.
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