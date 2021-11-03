  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хватит это терпеть! Депутат от Слуги народа намерена запретить рекламу Газпрома на матчах ЛЧ в Киеве
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хватит это терпеть! Депутат от Слуги народа намерена запретить рекламу Газпрома на матчах ЛЧ в Киеве

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интересно будет услышать позицию УЕФА по этому поводу

Хватит это терпеть! Депутат от Слуги народа намерена запретить рекламу Газпрома на матчах ЛЧ в Киеве

championat.com

Новина українською

Депутат ВР от партии "Слуга народу" Галина Янченко выразила недовольство относительно рекламы спонсора Лиги чемпионов "Газпрома" на матче "Динамо" – "Барселона" (0:1) в Киеве.

"Кто смотрел вчера футбол? Классная игра "Динамо" с "Барсой". Я получала удовольствие, но на протяжении всей игры не покидало какое-то странное чувство: что-то не так, что-то режет глаз...

И тут я поняла – все поле "Олимпийского" рябит рекламой российского "Газпрома".

Восьмой год войны, футбольный матч в центре Киева, и спонсор – российский "Газпром"! Главный стадион страны завешен рекламой компании страны-агрессора!

Государственная компания, которая ежедневно шантажирует Украину и всю Европу; которая своей политикой дестабилизирует ситуацию на рынке газа; которая является одним из главных инструментов Кремля для давления на Украину.

Я не понимаю, почему на восьмом году войны мы должны это терпеть?! Российские каналы в свое время запретили, и мир не рухнул.

Пора распространить такой запрет и на рекламу госкомпаний страны-агрессора. Тем более компаний, являющихся главными спонсорами и инструментами наполнения российского бюджета. Если мы, конечно, себя уважаем.

Сегодня же зарегистрирую в Верховной Раде законопроект, запрещающий рекламу в Украине государственных компаний страны-агрессора. И приглашу коллег к подписанию.

Пока украинский Крым и Донбасс оккупированы Российской Федерацией, российским спонсорам здесь не место", – написала Янченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (43)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 21:18
Походу светит Динамо проводить домашние матчи не в Украине...
Ответить
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
03.11.2021 в 21:16
Меня Реклама Газпрома лично раздражает хотя бы из-за того что это самая тупая и бессмысленная реклама в мире, Что они там рекламируют??? И для кого??? Газпром это единственный спонсор в ЛЧ который не имеет отношения к розничной торговле чего либо… Миллионы Бюджетных денег уходят на понты…
Ответить
0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
03.11.2021 в 21:12
Газпром не полностью российский. Немалая часть акций принадлежит немецкому Рургазу. А пани депутатше обратить внимание на газ, который идёт из наших конфорок. А, ну да, мы же газпромовский газ покупаемых у европейцев, переплачиваем так сказать. Может переплату будет компенсировать наше государство? Неплохой был бы законопроект.
Ответить
+2
0
Ol-g (Одесса)
03.11.2021 в 21:02
Якщо депутат заплатить більше, то колись вийде.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 20:44
неужели таки заметили?)))
Ответить
+2
-1
Dimoncho (Kharkiv)
03.11.2021 в 20:40
УЕФА к сожалению не разрешит. Это его спонсоры
Ответить
+5
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2021 в 20:41
К счастью они нечего сделать не смогут против законов страны проведения матчей.
Ответить
+3
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
03.11.2021 в 20:42
Можуть. Приміром зменшити відрахування клубам країни за участь в ЛЧ. :-)
+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2021 в 20:44
Вряд-ли это скандалом закончится. Ты пойми они не могут продвигать то что запрещено в стране.
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 20:49
Против законов страны они ничего сделать не смогут, но не допустить стадионы из Украины к проведению матчей из-за этого могут.
0
0
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 20:42
Ну УЕФА не всегда влезают в такие разборки, инцидент с врачём Швейцарии это отлично показал
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 20:40
В тексте множество ошибок, войны нет, официально сначала было ато ,теперь осс
Ответить
+1
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:42
Є гібридна війна
Ответить
+4
-1
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 20:45
А её официально объявили ?
+1
-5
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 21:20
Объявили её только тымчасово пришедшие к власти побратымы.
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2021 в 20:45
Сначала был Соколов Никополь а подрос стал Соколов Даунецкий
Ответить
+4
-1
Mexxxxx (Просяная)
03.11.2021 в 20:39
УЕФА сразу такие, да конечно, мы сейчас разорвем все многомиллиардные договора, ну вам же глаз режет. Как же это мы сплоховали. А наш депутат, а еще мы приняли решение вообще запретить Газпром в Европе. Еще ж остались такие, которые думают, что кроме денег есть другие факторы в отношениях. И что мы кому-то нужны, ну а обеспокоены они всегда.
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 20:35
Будут тогда в Польше домашние игры проводить Динамо и Шахтер. УЕФА будет слушать депутата из страны, которая в рейтинге по футболу находится не на первых ролях? Смешно.
Ответить
+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
03.11.2021 в 20:34
Кто еще не пиарился на тему патриотизма?
Ответить
+5
-5
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 20:34
Догавкаесь что дровами будите топить
Ответить
+2
-13
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2021 в 20:39
Слышь Соколов Даунецкий свали накуй с украинского сайта. Или вон на сокер.пук
Ответить
+7
-4
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 20:43
Бери мешок суглем на плечи и скакай вокруг дома, согревайся
0
-3
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 21:01
Ты чё бандеровец ?
0
-3
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 20:39
Ватник поправь
Ответить
+7
-2
Лекарь (село Дарница)
03.11.2021 в 21:06
Кокошник пусть поправит
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.11.2021 в 21:12
А как же социальная программа в газовой России "Собери бабушке дров"?
Ответить
0
0
Pianist (Киев)
03.11.2021 в 20:32
Больше ж заняться нечем… Нет бы площадки вместо генделей во дворах строить, в спорт бабки вкладывать на государственном уровне. Так им реклама мешает. Каких выбрали, такие и рулят.
Ответить
+4
-4
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 20:38
Открой глаза,стоят и площадки и стадионы, и бассейны.
Ответить
+2
-2
royalstas (Вінниця)
03.11.2021 в 20:29
Правельне рішення якщо це буде на законодавчому рівні затвердженно УЄФА нічого зробити не зможуть. Зараз є багато варіантів як розмістити рекламу один з варіантів графічно. Да і по хорошому футбольні чиновники повинні думати від кого беруть гроші.
Ответить
+3
-5
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 20:29
Ох и дура, что она несёт
Ответить
+5
-6
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 20:39
Сам дурак ватный
Ответить
+4
-3
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 20:51
А ты вышеватник
0
-2
kalan-86 (Анкара)
03.11.2021 в 20:28
УЕФА 100% такую инициативу заблокирует.
Ответить
+7
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2021 в 20:37
УЕФА не спорят с законами страны. На первом месте закон страны проведения матча. Так что УЕФА нечего не сможет сделать
Ответить
0
-4
Dimoncho (Kharkiv)
03.11.2021 в 20:40
Так он ничего и не будет делать. Скажет просто: "играйте домашние матчи в Польше". Им наср..ть на нас
+3
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.11.2021 в 20:47
В любом суде это обжалуют.
0
0
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 20:40
Когда один местный, вшивый врач,нашу сборную сбрил, УЕФА даже не вякнуло.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.11.2021 в 20:24
Не спешите, корабельные сосны, с такой "игрой" наших лидеров в ЛЧ этой рекламы на стадионах скоро и так не будет...
Ответить
+8
-2
avatar
ascent (Луксор)
03.11.2021 в 20:35
Ответить
+1
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.11.2021 в 20:21
Печально для наших клубов закончится… хотя конечно кацетряпки бесят
Ответить
+5
-3
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 20:30
Бесят идиотов, я нормально отношусь
Ответить
+3
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:34
Тому що дегенерат
+5
-4
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 20:41
Потому что ты ватан
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...