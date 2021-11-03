Срна: 0:5 от Реала в Киеве - несправедливой счет. Шахтер сделал выводы

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна высказался перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с "Реалом".

"Счет 0:5, который был в Киеве, я считаю несправедливым. Первый тайм мы сыграли хорошо, но забили автогол, а на старте второго тайма одна ошибка поменяла все. Но сделали выводы, поменяли чуть-чуть состав.

"Реал", конечно, фаворит, но будем играть в свой футбол. В прошлом сезоне это удалось, возможно, удастся и сегодня.

Сейчас сложная ситуация в группе. Плохо, что в первом туре проиграли, и теперь непросто. Но будем стараться", - сказал Срна.