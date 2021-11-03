  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Срна: 0:5 от Реала в Киеве - несправедливой счет. Шахтер сделал выводы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: 0:5 от Реала в Киеве - несправедливой счет. Шахтер сделал выводы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки намерены исправить положение

Срна: 0:5 от Реала в Киеве - несправедливой счет. Шахтер сделал выводы

as.com

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна высказался перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с "Реалом".

"Счет 0:5, который был в Киеве, я считаю несправедливым. Первый тайм мы сыграли хорошо, но забили автогол, а на старте второго тайма одна ошибка поменяла все. Но сделали выводы, поменяли чуть-чуть состав.

"Реал", конечно, фаворит, но будем играть в свой футбол. В прошлом сезоне это удалось, возможно, удастся и сегодня.

Сейчас сложная ситуация в группе. Плохо, что в первом туре проиграли, и теперь непросто. Но будем стараться", - сказал Срна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Shakhtar Donetsk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
сиси кейтч (Херсон)
03.11.2021 в 19:40
СПРАВЕДЛИВЫЙ БЫЛ БЫ 0-8
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...