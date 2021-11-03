Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: 0:5 от Реала в Киеве - несправедливой счет. Шахтер сделал выводы
Горняки намерены исправить положение
as.com
Директор "
"Счет 0:5, который был в Киеве, я считаю несправедливым. Первый тайм мы сыграли хорошо, но забили автогол, а на старте второго тайма одна ошибка поменяла все. Но сделали выводы, поменяли чуть-чуть состав.
"Реал", конечно, фаворит, но будем играть в свой футбол. В прошлом сезоне это удалось, возможно, удастся и сегодня.
Сейчас сложная ситуация в группе. Плохо, что в первом туре проиграли, и теперь непросто. Но будем стараться", - сказал Срна.
Популярное сейчас
- Реал - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов
- Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину
- Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью
- Киевская Самба-2. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Барселону
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО