Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко о матче Динамо - Барселона: Забарный попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел
А вот и экспертное мнение
Скриншот: ТК Футбол
Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов
"Во втором тайме было получше, мы переходить середину поля начали, была парочка хороших контратак. Но начнем с первого тайма, который я назвал "УПЛ, 13-й тур". Не было моментов. Разве что де Пена размял тер Штегена. А так — "Барселона" контролировала. Как я говорю, "бесполезный контроль мяча" на протяжении двух таймов.
У "Динамо" уже давно что-то не получается. Можно отметить второй тайм, в котором было два момента - тер Штеген спас после удара Цыганкова, а Забарный сделал из момента "не момент". Он должен был попасть по мячу, но попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел. Или на Бессарабку" — сказал Леоненко.
Популярное сейчас
- Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо
- Стал известен срок нового контракта игрока молодежной сборной Украины с Шахтером
- Попытка повзрослеть обернулась для Динамо ничем. В матче с Барсой были возможности, но не было смелости
- Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО