Леоненко о матче Динамо - Барселона: Забарный попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" (0:1).

"Во втором тайме было получше, мы переходить середину поля начали, была парочка хороших контратак. Но начнем с первого тайма, который я назвал "УПЛ, 13-й тур". Не было моментов. Разве что де Пена размял тер Штегена. А так — "Барселона" контролировала. Как я говорю, "бесполезный контроль мяча" на протяжении двух таймов.

У "Динамо" уже давно что-то не получается. Можно отметить второй тайм, в котором было два момента - тер Штеген спас после удара Цыганкова, а Забарный сделал из момента "не момент". Он должен был попасть по мячу, но попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел. Или на Бессарабку" — сказал Леоненко.