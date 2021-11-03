  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Леоненко о матче Динамо - Барселона: Забарный попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко о матче Динамо - Барселона: Забарный попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

А вот и экспертное мнение

Леоненко о матче Динамо - Барселона: Забарный попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" (0:1).

"Во втором тайме было получше, мы переходить середину поля начали, была парочка хороших контратак. Но начнем с первого тайма, который я назвал "УПЛ, 13-й тур". Не было моментов. Разве что де Пена размял тер Штегена. А так — "Барселона" контролировала. Как я говорю, "бесполезный контроль мяча" на протяжении двух таймов.

У "Динамо" уже давно что-то не получается. Можно отметить второй тайм, в котором было два момента - тер Штеген спас после удара Цыганкова, а Забарный сделал из момента "не момент". Он должен был попасть по мячу, но попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел. Или на Бессарабку" — сказал Леоненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 20:50
Жаль, что за матч в эту лысину так ничего и не прилетело
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:41
Менше пий, Вікторе!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...